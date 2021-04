Společnosti Snapchat není tvorba hardwaru cizí. V minulosti jsme se dočkali například brýlí s kamerami Spectacles, které mají dokonce již třetí generaci. Jedná se o brýle s integrovanými kamerami, určená zejména pro sociální síť Snapchat. Jak se ale zdá, společnost by mohla uvést nový model těchto brýlí, vylepšení o dvojici displejů pro fungování v rozšířené realitě.

Rozšířená realita bez potřeby smartphonu

Dle webu The Information Snapchat plánuje uvedení nové generace svých brýlí, které budou kromě kamer vybaveny také displeji v čočkách, toto spojení se tak přímo nabízí pro rozšířenou realitu. Navíc by brýle měli fungovat sami o sobě, odpadá tak nutnost mít po ruce smartphone. Alespoň ze začátku tyto brýle nebudou určeny pro každodenní používání, mají být určený zejména pro tvůrce obsahu na sociální sítě, případně vývojáře. Jak to prozatím vypadá, Snapchat doufá, že po uvedení brýlí zaujmou zejména vývojáře, kteří se ujmou dalšího vývoje, aby v budoucnu mohly být dostupnější a uživatelsky přívětivější pro širší spektrum uživatelů. Spoluzakladatelé společnosti o představení AR brýlí hovořili už dříve, tentokrát bychom se už ale měli dočkat skutečného produktu. Nové brýle AR Spectacles by měly být představení na tiskové konferenci, kterou společnost naplánovala na květen.

Kromě AR brýlí však společnost údajně vyvíjí také kompaktní skládací dron opatřený kamerou, který se bude starat selfie snímky z různých perspektiv. Společnost údajně investovala 20 milionů dolarů do společnosti Zero Zero Robotics, která se má starat o výrobu takového typu dronu. Dle zdrojů se tak vývojáři obou společností vrhají do výroby dronů, není však jasné kdy, a zda vůbec se takové dronu dočkáme.

Zdroj: engadget.com



Domů » Články » Snapchat údajně pracuje na nových AR Spectacles a selfie dronu

reklama reklama