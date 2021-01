Exynos s AMD GPU může dorazit ještě letos

Když Samsung začátkem letošního roku představil nový čip Exynos 2100, prohlásil, že jeho další vlajkový model bude disponovat GPU od AMD. Jelikož jihokorejská společnost má tendenci vydávat každý rok jeden vlajkový model čipové sady Exynos, očekávalo se, že novinka s AMD dorazí až v roce 2022. Jak to ale vypadá, můžeme se procesoru dočkat ještě dříve.

Velmi známý a přesný leaker @Universelce uvedl, že Samsung uvede nový Exynos s GPU AMD ještě letos. Čip by mohl debutovat uvnitř Galaxy Z Fold 3, který by měl dorazit spíše koncem letošního roku. Samsung bude dle uniklých informací používat mobilní GPU AMD také ve svých prémiových čipech řady Exynos 1xxx střední třídy. Samozřejmě nám ale výrobce oficiálně nepotvrdil, kdy bude Exynos-AMD procesor na trhu.

Celkově by ale Samsung měl na novém čipu zapracovat. V posledních letech byly Exynos procesory kritizovány za špatný výkon a problémy s přehříváním. Nutno ale podotknout, že Exynos 2100 jde správným směrem a nabízí výkon na stejné úrovni jako Snapdragon 888 od Qualcommu. Troufám si říct, že díky mobilnímu grafickému procesoru od AMD by nový Exynos mohl velmi dobře konkurovat Snapdragonu 888 a A14 Bioinc.

Zdroj: neowin.net

