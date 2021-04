Galaxy S21: nový svěží design a fenomenální výkon [recenze]

Samsung Galaxy S21 může na papíře působit rozporuplně. S telefonem jsem ale strávil přes dva týdny a rovnou mohu prozradit, že jde o vysoce schopný telefon, který je potěšení používat. A to i navzdory některých specifikací, které byly z předchozích modelů vynechány.

Proč je na papíře Galaxy S21 horší než Galaxy S20? Jsou tu hned dva důvody. První je, že Samsung chtěl snížit cenu telefonu. Druhým důvodem je také fakt, že se společnost více zaměřuje na model Ultra, který je vybaven těmi nejlepšími technologiemi na trhu.

Může se tak zdát, že klasický model řady S už není tak zajímavý. Opak je ale pravdou. Stále jde o skvělou volbu, ačkoliv oproti S20 nenabízí tak razantní vylepšení. Na stranu druhou je model levnější. Letošní výběr telefonů čítá tři modely – Galaxy S21, Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra. Pokud chcete větší telefon, ale podobné specifikace jako u S21, dává varianta Plus smysl. Ale jestli máte rádi kompaktnější rozměry, pak pro vás bude S21 zajímavou volbou.

Než se pustíme do podrobné recenze telefonu, nemohu vás ochudit o cenovou politiku. I letos máme na výběr z několika variant, které se liší ve velikostech úložného prostoru. Na výběr letos máme ze základní 128GB a příplatkové 256GB verze. Například na Smarty.cz cena telefonu startuje na 22 490 Kč.

Pokud vám ale nevyhovují menší rozměry, od 27 990 Kč můžete zakoupit variantu Plus. V podstatě se ale jedná o totožný model, akorát s větším displejem. I zde platí, že na výběr máte základních 128 GB a příplatkovou 256GB variantu.

Design je část, kde společnost Samsung provedla, troufám si říci, nejzřetelnější změny oproti modelové řadě S20. Dočkali jsme se tedy přepracovaných materiálů, barev a celkového vzhledu zařízení.

Konkrétně S21 nabízí 6,2palcový AMOLED displej s rozlišením Full HD+, kterému se podrobněji věnuji v sekci Displej níže. Jedná se samozřejmě o nejmenší displej ze všech tří členů, které letos řada S čítá. Naopak má zobrazovací panel větší než iPhone 12 mini, ale i přesto si troufám tvrdit, že lidé s menšími rukama nebudou mít s používáním žádný problém.

Samsung také přešel z celoskleněné zadní části na tzv. Glasstic, tedy na matný povrch, kterému dominují tři fotoaparáty v oddělujícím bloku. Co se Glasstic týká, jedná se o vlastní název společnosti pro materiál, který je někde mezi plastem a sklem. Rozhodně z materiálu nemám prémiový pocit jako u klasického skla, na druhou stranu telefon nepůsobí ani levným dojmem.

Kovové strany pak dodávají vnější straně zařízení nádech prémiového lesku. Opravdu moc povedený designový kousek, hlavně u testované fialové varianty. Celkově si ale můžete vybrat ze čtyř barev – Phantom Grey, Phantom White, Phantom Pink a Phantom Violet.

Fotoaparáty na Galaxy S21 vypadají velmi odlišně oproti jiným telefonům na trhu. Samsung tomu říká Contour Cut Camera a při nejmenším jde o rozporuplný design. Osobně jde o odvážný přístup, ale po čase testování jsem si zvykl a dospěl jsem k názoru, že se mi vzhled moc líbí. Konkrétně v mé variantě je obzvláště dobře vypadající.

Elegantní hrany telefonu v podstatě žádné elementy nenarušují. Na spodní straně máme zdířku pro SIM kartu, port USB-C a mřížku reproduktoru. Na straně pravé najdeme tlačítko napájení a regulátor hlasitosti; tlačítko Bixby zde nemáme, protože se tentokrát spouští dlouhým stisknutím tlačítka napájení.

Jedním z negativů pro některé uživatele může být přechod na zcela plochou obrazovku, kterou Galaxy S21 nabízí. Již několik generací používá Samsung u řady S displej zakřivující se do levého a pravého okraje, tentokrát se rozhodla společnost pro plochý displej. Myslím si ale, že není příliš pravděpodobné, že byste si této změny všimli, pokud teda nejste na zakřivené displeje zvyklí.

Celkově vzato se mi Galaxy S21 po designové stránce moc líbí. Mám ze zařízení prémiový pocit, nepůsobí na mě levným dojmem.

Displej je asi nejkontroverznější změnou, kterou Samsung u Galaxy S21 provedl. Výrobce totiž implementoval Full HD+ s nižším rozlišením než Quad HD, které nabízelo Galaxy S20. Jak jsem ale už zmiňoval, Samsung tento krok učinil z důvodu snížení prodejní ceny telefonu. A pokud nejste zvyklí na telefon s rozlišením QHD, nevěřím, že byste byli schopni snadno poznat rozdíl. Full HD+ je dostatečně kvalitní.

Učinil zde ale Samsung správné rozhodnutí? Myslím si, že spíše ano. Rozhodně nebude krok oblíbený u každého uživatele, ale je zásadní, že díky němu mohla společnost snížit prodejní cenu.

Displej v Galaxy S21 má maximální obnovovací frekvenci 120 Hz, která je ve výchozím nastavení zapnutá a pracuje s adaptivní kapacitou – takže pokud hrajete například mobilní hru, obrazovka se bude držet 120 Hz, zatímco, když čtete audioknihu, sníží se obnovovací frekvence pro úsporu energie. Společnost Samsung oproti předchozím telefonům také výrazně vylepšila snímač otisků prstů. Samotný snímač je o 70 % větší, takže je snazší jej trefit a je také výrazně rychlejší; není to ale tak rychlé jako fyzické čtečky otisků prstů, které najdete na jiných telefonech. Jde ale o jednu z nejlepších čteček v obrazovce, kterou jsem použil.

Hardware fotoaparátu se oproti loňskému telefonu nezměnil, protože mezi generacemi Galaxy S10 a S20 došlo k velké aktualizaci senzoru. Letos jde hlavně o softwarové změny.

Na zadní straně tedy máme stejné tři objektivy: 12Mpx hlavní fotoaparát, 12Mpx ultra-široký a 64Mpx teleobjektiv schopný 3x hybridního optického zoomu. Stejně jako u Galaxy S20 jsou všechny tři senzory schopné pořizovat vynikající fotografie, přičemž Galaxy S21 získalo některé softwarové aktualizace, díky kterým jsou fotografie ještě lepší.

Pokud byste přešli z S20, pravděpodobně si rozdílů nevšimnete. Ale z S10 na S21? To už je jiná písnička. Máme tu například funkci Single Take. Jde o režim fotoaparátu, který umožňuje pořizovat různé fotografie a videa pomocí všech tří fotoaparátů jediným stisknutím – je lepší než kdy jindy díky přidání nové možnosti pomalého snímání.

Například pokud fotografujete domácí mazlíčky nebo rychle se pohybující děti, zjistíte, že Single Take maximalizuje vaše šance na získání některých použitelných záběrů nebo klipů. Působivý je i teleobjektiv, který nabízí 3x optický zoom a až 30x digitální zoom. Výsledky rozhodně nebudou tak perfektní, jako u Galaxy S21 Ultra, ale jde stále o skvělou specifikaci.

Zjistil jsem, že fotografie pořízené 10x zoomem (a nižší) měly slušné kvality a byly dokonale použitelné. Cokoli vyššího než 10x zoom bylo velmi zrnité a kvalita se rychle zhoršila. 10Mpx selfie fotoaparát na přední straně je více než dostatečně schopný. Hlavně je velmi dobře použitelný během online hovorů, které jsou v dnešní pandemické době velmi žádané.

Další novinkou pro Galaxy S21 je režim Director’s View, který umožňuje fotografovat předním i zadním fotoaparátem současně. Myšlenkou je, že tvůrci obsahu mohou najednou zachytit hlavní scénu a zároveň také sebe. Z funkce jsem byl ze začátku zmatený, protože jsem nevěděl, k čemu slouží. Musím ale říci, že v samotném výsledku funguje parádně. Nejsem si ale úplně jistý, zda budou tvůrci obsahu takovou funkci skutečně používat. U videa pak máte možnost rozlišení 8K rychlostí 24 snímků za sekundu, která nabízí maximální kvalitu a detaily. Užitečnější je ale pro mne 4K při 30 a 60 snímcích za sekundu, stejně jako Full HD při 30, 60 a 240 snímků za sekundu.

Galaxy S21 se prodávají buď s čipem Snapdragon 888 (USA) nebo s Exynosem 2100 (hlavně v Evropě). Zcela logicky jsem měl tu čest s variantou Exynos 2100. Jedná se mimochodem o osmijádrový procesor, u kterého byla použita 5nanometrová výrobní technologie. Troufám si říci, že čip dozrál zásadních vylepšení a oproti předchůdci je výrazně lepší. V minulosti měly procesory od Samsungu tendenci zaostávat za telefony s procesory Qualcomm, ale letos se mi zdá, že jsou rozdíly minimální.

Podrobil jsem zařízení testovací aplikaci Geekbench 5 a výsledek testu byl následující; u více jader skóre 3 367 (Galaxy S20 získalo 2 699 bodů). Celkově byla odezva telefonu výborná. V podstatě se ani jednou nezadýchal. Byl jsem tedy schopen plynule přepínat mezi náročnými mobilními hry, jednoduššími aplikacemi a okny s více aplikacemi najednou. Exynos 2100 je prostě o další krok výše a model S21 to jen dokazuje.

Galaxy S21 pak disponuje operační pamětí o kapacitě 8 GB. Pokud chcete více RAM, musíte zvolit jiný model, třeba Ultra. Spolu s 8 GB RAM máte na výběr buď 128GB, nebo 256GB úložiště. Velkou novinkou také je, že Samsung upustil od microSD, takže vnitřní úložiště nemáte jak rozšířit. Jelikož řadu let používám iPhone, nevidím v tom žádný problém. Je mi ale jasné, že spousta Android uživatelů nedá na microSD dopustit. Opět jde ale o daň za snížení maloobchodní ceny.

S21 pak běží na Androidu 11 s One UI 3.0. Systém reagoval opravdu dobře. Snad poprvé jsem spokojen s optimalizací systému (v případě Samsungu). Zde nemám jedinou výtku.

Mimochodem, Galaxy S21 přijalo 5G konektivitu. Nemusíte se tedy bát, že byste se na pokrytém metru čtverečním v Praze k 5G nepřipojili. Jinými slovy, budete připraveni na budoucnost.

Výdrž baterie na Galaxy S21 je solidní. Telefon mi vydržel celý den, ovšem záleželo na intenzitě používání. Samozřejmě, pokud jsem celý den brouzdal po internetech, baterie šla výrazně rychleji dolů. Standardně jsem ale večer telefon připojoval k nabíječce při 30 %.

Samotné dobíjení je zábavné, a to díky podpoře rychlého 25W nabíjení přes USB-C port. Rychlé nabíjení ale podporuje také bezdrátové nabíjení, které fungovalo skvěle. Podporováno je také reverzní bezdrátové nabíjení, takže můžete využít energii telefonu k dobití dalšího zařízení. Jediná věc, která letos chybí, je kompatibilita s 45W nabíječkami. Škoda.

Nutno podotknout, že telefon není v oficiálním balení dodáván s nabíječkou. Samsung tedy jde ve šlépějích Applu a vy za to zaplatíte. Na druhou stranu mi to vůbec nevadí, přeci jen každý máme v domácnosti celou řadu nabíječek.

Rozhodně ano, pokud chcete menší telefon. Nejedná se úplně o nejmenší prémiový telefon na trhu – menší je snad už jen iPhone 12 mini – ale jde o skvělou volbu pro každého, kdo se nechce při každém vázání tkaniček u bot bodnout hranou telefonu do břicha. Na papíře se zdá 6,2palcový displej velký, ale v praxi působí mnohem pohodlnějším dojmem.

Pokud potřebujete jeden z nejvýkonnějších Android telefonů, pak je Galaxy S21 také volbou. Troufám si říci, že zařízení nabízí fenomenálně dobrý výkon a pokud potřebujete smartphone, který zvládne více úkolů najednou v zobrazení rozdělené obrazovky nebo při hraní her, pak je S21 zajímavou volbou.

Jestliže ale vlastníte S20, asi bych to na koupi příliš neviděl. S21 nepředstavuje tak výrazné zlepšení, pokud jde o specifikace a funkce. V případě, že vlastníte starší zařízení (třeba Galaxy S10), pak jde o slušnou aktualizaci.

A v případě, že potřebujete spoustu úložného prostoru, na model S21 ani nemyslete. Protože v nabídce je maximální kapacita 256 GB. Pracujete-li s fotografiemi a podobně, taková kapacita vám nebude stačit. Uvažoval bych tedy o variantě Ultra.

