WhatsApp pro iOS získává nové funkce

WhatsApp si pro platformu iOS připravil novou verzi 2.21.71, která přináší řadu nových funkcí, včetně změn pro mizející zprávy a vylepšení prohlížení médií. Pokud tedy aktualizujete na tuto novou verzi, uvidíte několik novinek.

Všimnete si například většího náhledového obrázku a videa sdílený s přáteli nebo skupinami v konverzaci. Tato funkce je podobná té, kterou aktuálně testuje Twitter, když na platformě sdílíte jeden obrázek.

Dříve, když byste přes WhatsApp poslali fotografii, objevil by se pouze čtvercový náhled. Nyní je větší než obvykle. To bude přínosem pro uživatele, kteří se chtějí rychle podívat na obrázek, aniž by jej museli otevřít.

Další změnou se týká všech účastníků skupiny, kteří nově mohou mít možnost ve výchozím nastavení změnit mizející zprávy. Správci ale i nadále budou mít na změnou nastavení kontrolu, když klepnou na „Upravit informace o skupině”. Díky této novince zmizí zprávy po sedmi dnech, pokud budou odeslány do skupin, které mají aktivované mizející zprávy. WhatsApp konstatuje, že média a zprávy nezmizí mimo chat ani ze zařízení, na kterých jsou uloženy. Když je zpráva přeposílána, uložena nebo označena jako oblíbená, také nezmizí.

Společnost dokonce testuje nový způsob migrace historie konverzace mezi iOS a Android zařízeními.

