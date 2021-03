Apple nasadí mini-LED také u MacBooku Air

Prvním základním Macem společnosti Apple, který bude vybaven novou technologií mini-LED, by se podle analytika Ming-Chi Kua měl stát MacBook Air. Ten dorazí v průběhu příštího roku.

Očekává se, že nový MacBook Air přijme mini-LED technologii v následujícím roce, což zvýší míru přijetí technologie u tohoto typu produktů. Naproti tomu budou stejnou technologii využívat nové iPady Pro. MacBook Air 2022 bude samozřejmě taktéž vybaven ARM procesorem Apple Silicon, přičemž firma bude schopna kompenzovat zvýšené náklady na mini-LED právě proto, že náklady čipů jsou výrazně nižší než u procesorů Intel. Jinými slovy, i přes novou zobrazovací technologii by měly být ceny stejné, jako u současných modelů.

Ming-Chi Kuo ve své analýze uvedl, že Apple hodlá vydat dva přepracované MacBooky Pro ve druhé polovině příštího roku – oba s mini-LED. Budoucí MacBooky by dokonce mohly být vybaveny MagSafe portem, který si získal většinu fanoušků po celém světě. Jeho magnetické uchycení bylo a je stále geniálním počinem. Dále by MacBook Pro měl obsahovat port HDMI, čtečku SD karet, a dokonce zmizí Touch Bar, jenž nahradí klasická dotyková tlačítka.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!