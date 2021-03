Twitter nabídne možnost zrušení odeslání

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální síť Twitter uvedla, že se v tomto roce dočkáme novinek jako Super Followeři a Komunity. Chce tak nabídnout více komunitních funkcí a také nabídnout některým výdělek. Mezitím se pracuje na dalších novinkách. Jedna z nich se dnes poodhaluje.

Zrušení poslání

Twitter se snaží upravovat a vylepšovat nejrůznější funkce a dokonce se pracuje na audio místnostech, což je funkce konkurující službě Cloubhouse. Uživatelé by si ale přáli možnost editace odeslaných příspěvků, nebo aspoň nějakou formu úpravy, byť po omezenou dobu. Zatím to ale nevypadá, že by se něco takového chystalo.

Místo toho se připravuje funkce, která umožní zrušení odeslání příspěvku. Takovou funkci můžete znát například z některých e-mailových služeb. V tomto případě po kliknutí na tlačítko Tweet běží krátký odpočet, v rámci kterého lze pozastavit odeslání a případně upravit samotný text.

Nebude k dispozici jakékoliv nastavení, případně úprava. Samozřejmě je otázkou, kdy se taková funkce dostane do testování, případně do stabilní verze. Navíc funkce nemusí každému vyhovovat, jelikož může zdržovat v procházení sociální sítě.

Zdroj: xda-developers.com



