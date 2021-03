MacBook Pro M1 – nejlepší notebook ve své kategorii [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nový MacBook Pro M1 je zařízení, na které jsem se opravdu dlouho těšil. Už během prezentace, na které Apple představil své vlastní ARM řešení pro Macy, mi bylo jasné, jakým směrem hodlá firma kráčet. První výsledky testů ukázaly, jaké monstrum M1 je a jaký potenciál do budoucna má.

Apple svým M1 čipem doslova zesměšnil Intel, který samozřejmě používám na vlastním 15palcovém MacBooku Pro z roku 2019. Upřímně ale musím uznat, že se mi chvílemi zdálo, že Apple riskuje budoucnost Mac počítačů. Přeci jen Intel byl hlavním dodavatelem celou dekádu.

Po představení prvních Maců s M1 procesorem a veřejných testů mi ale bylo hne jasné, že tohle byla trefa do černého. Apple má teď neuvěřitelné možnosti, jak s novým ARM procesorem (Apple Silicon) do budoucna naloží. Osobně se těším, kam dokáže společnost výkony svých počítačů dotáhnout. Navíc, díky tomu, že byla spolupráce s Intelem definitivně ukončena, ušetří Apple 2,5 mld. dolarů. Takže se dá i tvrdit, že Apple Silicon je a bude skvělým finančním krokem. Proč ale ušetří 2,5 mld. dolarů? Počty jsou jednoduché. Podle IBM dokázal Apple snížit náklady na produkci M1 procesoru na 40 až 50 dolarů. Ovšem v případě Intel Core i5 činily náklady přibližně 175 až 250 dolarů za jeden čip.

Technologický gigant tedy nejen ušetří, ale také novým procesorem zvýší výkonnost svých Mac počítačů. Výkon ale není jediný benefit. Apple má teď konečně kontrolu nad svými vlastními procesory, což určitě povede k významným inovacím v celkovém vývoji. Jaký je tedy základní MacBook Pro s první generací procesoru M1? Je opravdu výkonnější než 15palcový MacBook Pro 2019 v tehdejší hodnotě 70 000 Kč? Nejen na tyto otázky vám odpoví následující odstavce.

MacBook Pro M1: cena

Než začneme důkladnou recenzí, dovolím si přidat informace o cenách. Základní varianta, která mi do rukou z obchodu smarty.cz dorazila, vyjde na 38 990 Kč vč. DPH. Za tuto cenu získáte 8 GB RAM, procesor M1, 256GB SSD, 13palcový Retina displej s True Tone, Magic Keyboard, Touch Bar a Touch ID, Force Touch trackpad a dva porty Thunderbolt / USB 4. Pokud byste si chtěli připlatit za 16 GB RAM, připravte si dalších 6 000 Kč. V případě 512GB SSD připlatíte 6 000 Kč, 1TB SSD 12 000 Kč a 2TB SSD 24 000 Kč.

Pokud nejste nároční na ukládání dat, doporučuji variantu s 256GB SSD a 16GB RAM. Ačkoliv z recenze zjistíte, že 8 GB RAM bohatě stačí, MacBook si pravděpodobně nekupujete na rok či dva. Raději myslete do budoucna a připlaťte si za 16GB RAM variantu. Na smarty.cz jej zakoupíte za 44 990 Kč vč. DPH.

MacBook Pro M1: výkon

Jak výkonný MacBook Pro s M1 procesorem je, zjistíte až v praxi. V některých případech jsem měl pocit, jako kdyby mi zařízení četlo myšlenky a dopředu vědělo, co chci udělat. Spouštění aplikací je opravdu na mrknutí oka.

Jedním z mých největších problémů na mém 15palcovém MacBooku Pro z roku 2019 s 8jádrovým procesorem Intel Core i9 je, že se může velice jednoduše zaseknout. Stačí mít v Chromu otevřených řadu oken, k tomu Slack / Skype, Spotify a už víte, že máte zaděláno na problém. Větráčky se rozjedou na plný výkon a vždy počítám s tím, že můj MacBook Pro zmizí jako džin.

Během psaní této recenze jsem MacBook Pro s M1 vystavil 61 karet (v Google Chrome) a výkonu zůstalo dostatek, a to i přesto, že jsem se neustále přepínal mezi dalšími aplikacemi – Slack, Spotify a další. Největším překvapením bylo, že zařízení bylo opravdu tiché a v klasické provozní teplotě, tj. žádné přehřívání. Pouze jednou jsem se setkal s určitým typem koktání, a to při přidávání iOS aplikací. S výhledem do budoucna to nebude žádný problém, nic, co by nedokázal vyřešit opravný softwarový balíček.

Pro úpravu obrázků také často používám Adobe Photoshop a existuje jedna konkrétní šablona, kterou používám se spoustou vrstev. Načtení šablony trvalo mému MacBooku Pro zhruba 22 sekund, zatímco MacBooku Pro s M1 pouhých 11,29 sekund. Samozřejmě se vám nemusí na první pohled zdát, jak o velký výkonnostní rozdíl jde. Vězte ale, že čím více vám zařízení ušetří čas v podobných situacích, jako je tato, dohromady může jít klidně i o hodiny.

V aplikaci Geekbench 5.1, která počítá celkový výkon, zaznamenal MacBook Pro M1 při více jádry skóre 5 945. To je například více, než u Dell XPS 13 (5 319 bodů) a Asus ZenBook 13 (5 084 bodů). Proč zmiňuji zrovna tyto dva modely? Jednoduše pro to, že se jedná o nejzajímavější konkurenty v této cenové kategorii. Oba modely pak používají Intel Core i7 11. generace. Například MacBook Air M1 zaznamenal podobných 5 962 bodů.

MacBook pro M1 dokonce převálcoval můj 15palcový MacBook Pro z roku 2019 i v oblasti úpravy videa. Konkrétně jsem podrobil obě zařízení testu, který zahrnoval překódování 4K klipu na 1080p. Nutno podotknout, že pro tento test jsem použil aplikaci postavenou přímo pro Apple Silicon. MBP s M1 stihl práci za 7 minut a 40 sekund, MBP s Intel Core i9 za 18 minut a 22 sekund. Je ale potřeba počítat s tím, že je prozatím tisíce aplikací, které nejsou stále správně optimalizované. Může se tedy stát, že v některých případech nebude aplikace natolik výkonná. Pokud jste například vývojář, výrazně doporučuji s přechodem na M1 počkat. Do roka by měla být situace daleko přívětivější, protože většina aplikací už bude přepsána pro Apple Silicon.

MacBook Pro M1: výdrž baterie

A teď k té asi nejlepší části. MacBook Pro M1 je podle mě jedním z nejlepších notebooků, který si můžete zakoupit. V mém testu zařízení vydrželo (na jedno nabití) nádherných 16 hodin a 25 minut. Naopak můj 15palcový MacBook Pro z roku 2019 zhruba 8 hodin a 21 minut. To je obrovský rozdíl. Samozřejmě větší zařízení potřebuje více energie, zato má ale větší kapacitu baterie.

Pokud bych svůj test srovnal s jinými, zahraničními testy, MBP M1 překonal MacBook Air, který vydržel 14 hodin a 40 minut. Konkurenční Windows modely se ani trochu parametrům Pro M1 neblíží. Zmíněný Dell XPS 13 dosáhl na 11 hodin a 7 minut a Asus ZenBook 13 13 hodin a 47 minut. Sečteno a podtrženo: nový MacBook Pro M1 je podle mého názoru jasným králem ve své třídě, pokud jde o výdrž baterie.

MacBook Pro M1: grafika a hratelnost

MacBook Pro M1 je dostatečně výkonný, takže se nemusíte bát, že byste nemohli hrát běžné hry při poměrně vysokých snímkových frekvencích. Například Civilization VI: Gathering Storm rozjedete na 38 fps, což je dvakrát více, než na ZenBooku 13.

Vyzkoušel jsem také na testovaném Macu Rise of The Tomb Rider a na téměř nejlepším nastavením jsem dosáhl dobrých 26 fps. Kdybych se dostal na více než 30 fps, byl by titul samozřejmě hratelnější. Hra byla ale nastavená na největších detailech. Takže pokud budete chtít plynulejší výkon, můžete nastavení o něco snížit.

Klávesnice, Touchpad a Touch Bar

Jako někdo, kdo stále pracuje na motýlkové klávesnici, tak trochu žárlím na budoucí majitele MacBooku Pro M1. Nová klávesnice Magic Keyboard se velmi dobře podobá té, kterou všichni známe a milujeme z MacBooku Pro 2013. Není to ale o tom, že bych byl na nové klávesnici rychlejší – na testu 10fastfingers.com jsem dosáhl na 82 wpm („words per minute“), což je můj standard. Zato jsem ale udělal daleko méně chyb, než na 15palcovém MacBooku Pro s motýlkovou klávesnici (tzv. Butterfly Keyboard). Ještě důležitější pro mě je, že psaní na Magic Keyboard je pohodlnější a hlavně měkké.

Samotný Touchpad na MBP M1 je velmi prostorný a citlivý, jako u předchozího modelu z roku 2020. Posun a přiblížení mi připadalo velmi intuitivní a plynulé. Přejetím třemi prsty nahoru pro zobrazení všech mých otevřených aplikací je naprosto bezproblémové.

Necelé dva roky jsem aktivním uživatelem Touch Baru a stále nejsem jeho fanouškem. Ano, Touch Bar je schopen nabídnout skvělé klávesové zkratky, které mohou být jinak užitečné v závislosti na aplikaci. Mám ale pocit, že mi v práci spíše překáží, než že by mi výrazně pomáhal. Neustálá nechtěná klepnutí na tlačítka je frustrující. Naopak Touch ID je velice rychlé a přesné.

Displej

Retina displej na MacBooku Pro M1 poskytuje ostrá a zářivý obraz. Jen bych si přál, aby Apple ještě více zmenšil rámečky kolem zobrazovacího panelu. Troufám si říci, že díky tomu by byl zážitek z používání ještě lepší. Pokud sledujete Netflix seriály, všimnete si, jak věrné barvy MBP M1 nabízí. Černá je opravdu černá. Podle specifikací dosahuje displej 439 nitů, což je výrazně vyšší hodnota, než kterou nabízí MacBook Air (365 nitů). Pro srovnání, Dell XPS 13 poskytuje 469 nitů, zatímco ZenBook 13 jen 370 nitů.

Reproduktory

Stereofonní reproduktory nabízí stejně dobrý zvuk a široké zvukové pole, jako doposud. To znamená, že hrají, opět si troufám říci, naprosto totožně, jako 13palcový MacBook Pro z roku 2020. Ovšem nedá se zvuk srovnávat s reproduktory v 15palcovém MacBooku Pro. Nutno však podotknout, že reproduktory u MBP M1 poskytují skutečně kvalitní zvuk – hlavně při vysoké hlasitosti.

Design a porty

Design je naprosto identický s modelovým ročníkem 2020. Znamená to tedy, že v rukou budete mít stejnou hliníkovou placku o hmotnosti 1,4 kg. Je trochu škoda, že zařízení stále nenabízí dotykový displej, když macOS Big Sur umožňuje stahovat aplikace pro iPhone a iPad. Opět zmíním, že bych rád viděl menší rámečky kolem displeje.

Výběr barev také není příliš rozmanitý, stále jen stříbrná a vesmírně šedá. Uvítal bych odstíny podobné nabídce u iPadu Air. Portů také není mnoho, pouze dva Thunderbolt / USB 4 na levé straně. Na pravé straně pak najdeme konektor pro sluchátka.

macOS Big Sur

macOS Big Sur je pro MacBook Pro M1 více než jen nový nátěr. Ano, designově působí systém čistěji, ale více si cením nových funkcí. Mám namysli Control Center pro rychlý přístup k nastavení Wi-Fi a Bluetooth a ovládání displeje, zvuku a hudby z jednoho místa. Jsem uživatelem Safari, takže se mi líbí snad všechny novinky, které Big Sur přinesl, včetně rozšíření Safari v App Storu, lepšího designu záložek a sledování hesla pro lepší soukromí. Zprávy na Mac počítačích se také zlepšují, především díky možnosti připnout konverzace a vložené odpovědi. Apple také výrazně vylepšil aplikaci Mapy a přidal větší možnosti úprav v aplikaci Fotky.

S Big Sur můžete také spouštět aplikace pro iPhone a iPad. Není však snadné takové aplikace najít. Musíte kliknout na svůj profilový obrázek v Mac App Storu a poté vybrat kartu s aplikacemi pro iPhone a iPad. V této nabídce ale nemůžete vyhledávat, což nechápu.

Konečný verdikt

MacBook Pro M1 je podle mě jedním z nejlepších 13palcových notebooků na trhu. Za cenu 38 990 Kč vč. DPH získáte ohromující výkon a výtečnou, opravdu výtečnou výdrž baterie. A přitom tak velký rozdíl v rychlosti mezi Pro M1 a Air M1 není.

Existuje však několik důvodů, proč zvolit Pro. Získáte lepší trvalý výkon pro větší úkoly, protože Pro nabízí jeden ventilátor, zatímco Air je 100% pasivní. A oceňuji, že Pro má jasnější displej a lepší GPU. Pokud by Apple přihodil navíc dva Thunderbolt porty, myslím, že by rozhodování mezi Pro a Air bylo snadnější.

Někteří možná budou chtít počkat na spekulovaný 14palcový model, který má být údajně vybaven mini-LED displejem s ještě výkonnějším čipem Apple Silicon. Může také přinést zpátky port pro SD kartu a HDMI port. Ale k představení by mělo dojít až v průběhu příštího roku.

Celkově se mi 13palcový MacBook Pro s M1 opravdu líbí a je vynikající volbou i pro náročné uživatele. Ale myslím si, že pro drtivou většinu lidí bude Air s M1 naprosto dostačující.

Klady:

Vynikající výkon

Šíleně dlouhá výdrž baterie

Jasný displej s věrohodnými barvami

Velmi pohodlná nová klávesnice Magic Keyboard

Zápory:

Žádná designová změna

K dispozici pouze dva Thunderbolt porty

Za poskytnutí produktu děkujeme obchodu Smarty.cz. MacBook Pro M1 můžete zakoupit ZDE



