Samsung představil Galaxy Xcover 5, odolný mobil do nepohody

Galaxy Xcover 5; Zdroj: Samsung

Samsung nabízí poměrně hodně mobily v různých cenových kategorií, ale snaží se například udržet při životě i méně tradiční smartphony. Například série Xcover obsahuje odolné mobily, které jsou stavěny do náročných podmínek. V lednu minulého roku jsme se dočkali uvedení modelu Samsung Galaxy XCover Pro, který nabízí poměrně zajímavé specifikace. Dnes zde máme novinku Xcover 5, který svou výbavou zapadne spíše do nižších příček, ale cena je poněkud vyšší.

Galaxy Xcover 5

Samsung postavil Xcover 5 do náročných podmínek. Kromě certifikací jako MIL-STD810H a IP68 má pogumované tělo, takže ani pád by neměl mít devastující účinky, tedy ve většině případů. V případě specifikací jde ale o poměrně chudý mobil, jelikož je vybaven HD+ displejem s technologií TFT. O výkon se stará Exynos 850, který má ale k dispozici 4 GB operační paměti. Pro data poslouží 64GB úložiště.

Všemu dodává energii baterie o kapacitě 3000 mAh. Kromě nabíjení přes USB C se zde nachází POGO konektory na spodní straně. Samsung je integroval pro jednodušší nabíjení, kdy bude stačit mobil vložit do nabíječky a neřešit zasouvání USB C. Možná bude k dispozici i nějaké magnetické uchycení, ale to zatím není jasné.

O softwarovou stránku se stará Android 11 s nadstavbou od Samsungu. Kromě toho je zde také software od Microsoftu, jako je třeba Teams. Mobil je dále vybaven programovatelným tlačítkem na boku. Pro focení se nabízí po jednom foťáku na zadní a přední straně, nenajdete zde tedy další senzory pro případné efekty.

Specifikace

displej: 5,3 palců, HD+, TFT

procesor: Exynos 850 (Octa 2.0GHz)

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB

Android 11

Dual SIM

Foťáky: zadní – 16 MPx, f/1.8 přední – 5 MPx, f/2.2

NFC, 4G, WiFi, Bluetooth

IP68, MIL-STD810H

POGO konektor (jen pro nabíjení), programovatelné tlačítko

baterie: 3000 mAh (vyjímatelná) + 15W nabíjení

Novinka se začne prodávat ještě tento měsíc na vybraných trzích. Cena vychází v přepočtu přibližně na deset tisíc korun, což je hodně za takto vybavený mobil, ale na druhou stranu je kategorie odolných smartphonů poněkud chudší. Samsung si tak může říci o vyšší sumu.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Samsung představil Galaxy Xcover 5, odolný mobil do nepohody

reklama reklama