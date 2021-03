Red Magic Watch začínají na 2 000 Kč

Nubia, vedle své zbrusu nové řady Rad Magic 6, představila také své hodinky Red Magic Watch. Ty jsou vybaveny tradičním kulatým AMOLED displejem o velikosti 1,39 palců s rozlišením 454 x 454 pixelů. V prodeji budě hned pět variant s koženými a silikonovými řemínky.

Hodinky váží pouhých 30 gramů, takže je na ruce ani nepocítíte. Kromě toho nabízí až 15denní výdrž na jedno nabití. Bude ale samozřejmě záležet na tom, jak hodinky budete aktivně používat. K dispozici je několik funkcí, včetně GPS, monitoru srdečního tepu a sledování spánku. Hodinky jsou vybaveny mimo jiné odolností proti vodě (certifikace 5ATM). Využívat můžete například také 16 sportovních režimů.

Cena hodinek startuje na 92 dolarech, tedy na 2 000 Kč bez DPH. Prodej bude zahájen v Číně 11. března 2021.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!