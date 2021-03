Apple chystá brýle pro smíšenou realitu, dorazí za rok

Zdroj: MacRumors

Apple plánuje představit své dlouho očekávané příslušenství pro tzv. smíšenou realitu. Mělo by se tak stát už v polovině roku 2022, přičemž následovat jej budou brýle přímo pro rozšířenou realitu, které údajně dorazí o tři roky později. S touto informací přišel analytik Ming-Chi Kuo.

Apple pracuje na svých prvních brýlích

Několik prototypů náhlavní soupravy se smíšenou realitou v současné době váží 200 – 300 gramů. Pokud ale Apple dokáže vyřešit současné technické problémy, mohl by se dostat s váhou až na 100 gramů. Jednalo by se tedy o nejlehčí AR/VR brýle, které by se na trhu prodávaly. Kvůli velice složitému designu se má cena pohybovat kolem 1 000 dolarů. To odpovídá ceně iPhone 12 Pro.

Náhlavní souprava má být vybavena také micro-OLED displejem, kterou má dodat firma Sony, včetně několika optických modulů. Kromě toho bude náhlavní souprava zcela bezdrátová, takže nebude potřeba kabelové připojení do počítače či mobilu.

