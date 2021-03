Snapdragon 775 zřejmě nabídne značný posun ve výkonu

Zdroj: Qualcomm

Při výběru telefonu hraje větší roli samotný procesor, přesněji SoC (System on Chip). V případě modelů od Qualcommu je orientace poměrně jednoduchá. Čím vyšší číslo, tím vyšší výkon, ale je nutné brát v potaz i skutečnost, jestli zrovna potřebujete Snapdragon série 800. Pakliže chcete dostatek výkonu a možností, ale nechcete slabý procesor, zřejmě zvolíte Snapdragon 700. Posledním modelem je Snapdragon 768G, což je vylepšená verze Snapdragonu 765G, který si například Google vybral pro svůj top model Pixel 5 (recenze). Nyní se objevují informace o nástupci, který zřejmě ponese označení Snapdragon 775.

Vyšší výkon v hlavní roli

Objevují se informace o SM7350, což by mělo být kódové označení právě pro Snapdragon 775. Dle uniklých specifikací máme očekávat výpočetní jádra Kryo 6XX, což bude zřejmě větší posun, než by se normálně očekávalo, jelikož současná generace má jádra Kryo 475. Sice neznáme frekvenci nebo uspořádání clusterů, ale je zde podstatná informace, že Qualcomm použije 5nm výrobní technologii oproti 7nm z předchozí generace. Údajný Snapdragon 775 si poradí s nejnovějšími operačními paměťmi LPDDR 5 s frekvencí až 3200 MHz.

Další významný posun by se měl odehrát v oblasti zpracování fotografií a videí. Obrazový signálový procesor Spectra 355 bude vyměněn za Spectra 570, což by mohlo naznačovat, že by zde mohl být lepší výkon než u Snapdragonu 870. Možná se bude jednat o slabší verzi Spectra 580 ze Snapdragonu 888, ale to nevíme jistě. Spectra 570 například bude zvládat zpracování až ze tří senzorů najednou, přičemž každý může mít až 28 MPx.

Mírný posun se odehraje také u konektivity, kde se dočkáme podpory WiFi 6E. Samozřejmostí je podpora sítí páté generace společně s mmWave. Dle některých zdrojů nejsou specifikace konečné, ale neočekáváme dramatické změny. Zatím ale není jasné, kdy bude novinka představena. Velký otazník je také nad tím, jestli tuto novinku najdeme například u Pixelu 6.

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » Snapdragon 775 zřejmě nabídne značný posun ve výkonu

reklama reklama