Připravovaná Nokia 8.4 se pochlubí pěti čočkami a rozlišením 108 MPx

Nástupce loňské Nokie 8.3 by, dle očekávání, měl přijít později v letošním roce. Co nového přinese? Rozhodně se bude mít čím pochlubit. Rekordní rozlišení fotoaparátu, kvalitní zážitek z poslechu hudby a výkonný procesor Snapdragon 775.

Nokia 8.4 přinese fotoaparát s rozlišením 108 MPx

Nokia 8.4, nástupce úspěšného loňského modelu, by měl přijít s fotoaparátem, jehož rozlišení by mělo činit úctyhodných 108 MPx. Kamerový systém Penta by měl být vybaven hned pěti senzory. Vedle hlavního snímače s rozlišením 108 MPx to budou ultraširoký, hloubkový, makro a teleobjektiv. Systém bude vybaven tradičně optikou Carl Zeiss.

Výkon telefonu dodá procesor Qualcomm Snapdragon 775 vyráběný 5nm technologií a s podporou 5G sítí. Zobrazení by měl zajistit 6,5palcový QHD+ vybavený technologií PureDisplay V4 a obnovovací technologií 120 Hz. Dostatek energie pro výkonný hardware by pak měla zajistit baterie s kapacitou 5 000 mAh. O zvukový zážitek se postará technologie OZO Audio.

Nokia 8.4 5G by měla být představena v druhé polovině tohoto roku.

