Apple auto nejspíše nebude vyrábět automobilka, ale firma jako Foxconn

Poslední dobou jsme slyšeli z médií celou řadu spekulací, jaká automobilka jedná s Applem o výrobě automobilu. Nicméně většina z nich zatím nijak nedopadla a podle nejnovějších informací Apple vůbec po automobilce nesáhne. Údajně chystá vlastní výrobu v továrnách, jako je Foxconn.

Apple auto bude asi bez spolupráce s automobilkou

Apple by totiž své nové auto rád navrhl včetně designu jak exteriéru, tak interiéru, použil vlastní systém autonomního řízení a jen výroba by probíhala v továrně automobilky. Jenže právě značka vyrábějící automobilky by na Apple autě asi nebyla, což by bylo samozřejmě pro automobilku nevýhodné. Je to jako by byl iPhone vyráběn v továrně Samsungu.

Firma z Cupertina tak pravděpodobně vsadí na nějakého smluvního výrobce, jako je Foxconn. Ten mu již dnes vyrábí například iPhony, a tak údajně jednají o rozšíření možné spolupráce. Další možným smluvním výrobcem je Magna, která má výhodu v tom, že již dnes pro některé automobilky vyrábí auta na zakázku. To Foxconn s tím zatím zkušenosti nemá.

Jedná se tak další dílek do skládačky. Apple auto bude asi opravdu v přípravě, nicméně dočkat se ho můžeme prý ještě v této dekádě.

