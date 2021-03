Král je mrtev, ať žije král! Předobjednejte si Poco X3 Pro za nejnižší možnou cenu! [sponzorovaný článek]

V loňském roce dceřiná společnost Xiaomi, Poco, představila svůj model střední třídy, který nabízel ultimátní specifikace za skvělou cenu. Není tak divu, že tento velice populární model dostal svého nástupce. Ten nabízí ještě lepší poměr cena/výkon a vy si jej nyní můžete předobjednat již za pouhých 199 eur!

Poco X3 Pro, alias zvíře v těle krásky

Jestli by z nějakého důvodu Poco X3 oblíbený, pak to byl právě skvělý poměr cena/výkon, vězte však, že Poco X3 Pro toho nabízí ještě mnohem více. Tato novinka se pyšní krásným 6,67 palcovým FullHD+ IPS displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, přičemž snímací dotyková vrstva dosáhla rovnou na 240 Hz, což ocení zejména hráči. Ke hrám patří také vysoký výkon, kterého má Poco X3 Pro více než dostatek. V tomto smartphonu totiž tepe nový Snapdragon 860, který bude mít výkonu na rozdávání za každé situace, nedostatek výkonu vás tak trápit nemusí. Takto výkonnému hardwaru pak dělá společnost také až 8GB operační paměť a až 256GB interní úložiště typu UFS 3.1, což do dneška byla výhrada zejména top modelů.

Vysoký výkon zde tedy máme, ale co baterie? Ta dostala nadstandartní kapacitu 5160 mAh, můžete si tak užívat dlouhé nerušené hodiny hraní, pokud už ji však vybijete, energii jí můžete bleskově doplnit díky 33W nabíjení.

V už tak úžasné výbavě nechybí také skvěla soustava fotoaparátů v čele hlavním 48MPx snímačem. Pro pořizování ultraširokoúhlých snímku výrobce nezapomněl na 8MPx senzor, naopak pro blízké objekty je tu 2MPx makro snímač doplněný o druhý 2Mpx pro krásné portrétní fotografie.

Nezapomnělo se zde ani na Bluetooth ve verzi 5.0, GPS, WiFi, NFC pro bezkontaktní platby, 3,5 jack pro sluchátka či dokonce hned dvojice reproduktorů. Pro vaši bezpečnost je tu také bleskurychlá čtečka otisků prstů umístěná v zamykacím tlačítku, zařízení se vám tedy odemkne, ještě než vůbec rozsvítíte displej.

Novinka Poco X3 Pro půjde do prodeje 26. března za cenu 249 eur v konfiguraci 6/128 GB, potažmo 299 eur za konfiguraci 8/256 GB. Pokud si jej ale již nyní předobjednáte, varianta 6/128 GB vás vyjde na pouhých 199 eur, varianta 8/256 GB pak na pouhých 249 eur. Předobjednat můžete ZDE skrze obchod Goboo.com, který zaručuje rychlou dopravu zdarma do ČR, navíc je oficiálním distributorem značky Poco, 100% originalita produktů je tedy zaručena.



