Vivo představilo X60 a X60 Pro pro globální trh

Vivo patří mezi významné hráče na trhu s mobilními telefony a zpravidla představuje modely střední třídy, ale sem tam se objeví poměrně zajímavé top modely. Nedávno došlo na představení Vivo X60 a Vivo X60 Pro, ale jednalo se o novinky pro čínský trh. Nyní zde máme globální verze.

Mírně odlišná výbava

Smartphony pro čínský trh nejsou vybaveny Google službami a aplikacemi, takže by se dalo soudit, že to bude jediný rozdíl v porovnání s globální variantou. Je to pravda, ale navíc došlo na výměnu i některých součástek. Kupříkladu v útrobách obou modelů již nenajdete Exynos 1080. Místo tohoto procesoru Vivo použilo Snapdragon 870. Nabízí se tak dostatečný výkon, i podpora sítí páté generace.

Vivo se chlubí u modelu X60 Pro použitím vylepšené stabilizace obrazu pomocí technologie pro gimball. Samotný senzor se tak dokáže lépe přizpůsobit otřesům a nejrůznějším náklonům mobilu. Výsledné video by tak mělo být stabilnější než při použití běžného optické stabilizace obrazu. Základní model pak disponuje standardním OIS.

Navíc Vivo X60 Pro pro celosvětový trh nemá oproti čínské verzi dedikovaný senzor pro zoom. Vivo X60 a X60 Pro mají tak velmi podobnou výbavu na zadní straně, jen jsou použity jiné technologie pro stabilizaci obrazu. Kromě toho se liší i zakřivením displeje a velikostí baterie, ale rozdíl není tak dramatický.

Specifikace Vivo X60

displej: 6,56 palců, 2376×1080 pixelů (Full HD+), 19.8:9, E3, AMOLED, 120Hz, HDR10+

procesor: Snapdragon 870

12GB LPDDR5 RAM

úložiště: 256GB (UFS 3.1

Android 11 + OriginOS 1.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.48, OIS 13 MPx, 120° + 2,5cm makro, f/2.2 13 MPx, ekvivalent 50mm, f/2.46 přední – 32 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C Audio

rozměry: 159,63 × 75,01 × 7,36 mm, 175,6 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C

baterie: 4300 mAh + 33W nabíjení

Specifikace Vivo X60 Pro

displej: 6,56 palců, 2376×1080 pixelů (Full HD+), 19.8:9, E3, AMOLED, 120Hz, zakřivený, HDR10+

procesor: Snapdragon 870

12GB LPDDR5 RAM

úložiště: 256GB (UFS 3.1

Android 11 + OriginOS 1.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.48, OIS 13 MPx, 120° + 2,5cm makro, f/2.2 13 MPx, ekvivalent 50mm, f/2.46 přední – 32 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C Audio

rozměry: 158,57 × 73,24 × 7,59 mm, 178 gramů

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C

baterie: 4200 mAh + 33W nabíjení

Zatím si ještě musíme počkat na upřesnění cen pro evropský trh, ale v zahraničí je nastavena u Vivo X60 v přepočtu přibližně na 14 400 Kč. Verze Pro pak stojí cca 17 600 Kč.

