Nelze spustit aplikace v Androidu? Nabízí se dočasné řešení

V posledních hodinách někteří uživatelé začali hlásit, že se jim nedaří spustit aplikace na svém smartphonu se systémem Android. První jsme si mysleli, že se jedná o problém s aktualizací na Android 11 u mobilů od Samsungu. V návaznosti i na hlášení majitelů jiných mobilů a zřejmě i starších verzí Androidu se pravděpodobně jedná o rozsáhlejší problém.

Zatím odinstalace

Google si je vědom tohoto problému a již se pracuje na nápravě. Mezitím si můžete vypomoci sami poměrně jednoduchým návodem. Problém se zřejmě týká komponenty Android System Webview, která slouží jiným aplikacím pro zobrazování webového obsahu. Zřejmě poslední aktualizace byla nestabilní nebo obsahovala chybu, což má za následek, že ostatní aplikace, které ji využívají, jsou nestabilní, případně nejsou vůbec spustit.

Pro dočasnou opravu je nutné odinstalovat aktualizace Android System WebView. Běžte tedy do Obchodu Play, do sekce Moje aplikace a hry a zvolte záložku Nainstalováno. Zde pak najděte Android System WebView a odinstalujte aktualizace. Případně můžete jít do nastavení mobilu, zvolit sekci aplikace, přes menu nechat zobrazit systémové aplikace a zde najít a odinstalovat aktualizace Android System WebView.

Pokud máte aktivované automatické aktualizace přes Obchod Play, zřejmě se objeví opět problém s nestabilitou aplikací. Zatím tedy stačí tento návod opakovat pokaždé, když se nyní objeví stejná vada, případně si na chvíli deaktivujte automatické aktualizace. Dá se předpokládat, že opravená verze bude k dispozici co nevidět.

