KaiOS testuje nové uživatelské rozhraní pro KaiStore

Operační systém KaiOS používalo před dvěma lety více než 100 mil. uživatelů. V dnešní době bude mít samozřejmě uživatelů daleko více a podle některých analytických společností má KaiOS velký potenciál oslovit až jednu miliardu uživatelů. Není se čemu divit. KaiOS je stvořený přímo pro rozvíjející se trhy, kde se často používají „hloupé“ a levné telefony.

Jelikož se systém rychlým tempem rozšiřuje, musí jeho tvůrce přinášet nové nápady. Proto již brzy KaiOS obdrží aktualizaci KaiStore, která vylepší celkový uživatelský komfort. Novinka je v současnosti k dispozici prostřednictvím beta programu, ale už brzy by aktualizace měla dorazit všem uživatelům.

Prvním vylepšením je načítání stránek v KaiStore, nová aktualizace přidává drobné animace, takže čekání na výsledek bude o něco „hezčí“. Firma vytvořila také několik načítacích animací. K dispozici jsou také nové animace, když procházíte seznamem aplikací a napříč kategoriemi.

Další novou funkcí jsou snímky obrazovky, které zobrazují náhled aplikací KaiStore. Tato funkce je v Obchodě Play a App Store již dlouhou dobu a dává uživatelům možnost zobrazit si náhled aplikace před jejím stažením.

A konečně, vyhledávání v KaiStore, která nepřináší výsledky, nyní zobrazí související aplikace. Související výsledky hledání pomohou uživatelům najít nové aplikace, o kterých pravděpodobně nevěděli. V současné době se KaiStore může pochlubit 800 aplikacemi, oproti 700, které měl v říjnu.

Zdroj: neowin.net

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!