iOS 14.5 beta 3, která je v současné době k dispozici vývojářům a beta testerům, přinesla pozoruhodný doplněk. Aplikace Find My, jenž v iOS už nějaký pátek je, umí nově uživateli poslat upozornění, zda není sledován třetí stranou.

iOS 14.5 beta 3

Funkce je s největší pravděpodobností k dispozici kvůli brzkému vydání AirTag – mělo by se jednat o lokalizační zařízení o velikosti mince. Zařízení by mělo používat právě aplikaci Find My, která umožňuje sledovat lokalizaci připojených zařízení. Jakmile bude zařízení v prodeji, budeme se jistě ptát: a co když někdo vloží AirTag někomu do kapsy bundy nebo do krytu MacBooku?

To by mohlo znamenat narušení soukromí uživatele. A právě tomu se Apple snaží zabránit. iOS 14.5 beta 3 tak nabízí upozornění na bezpečnost položek. Oznámení vás upozorní, zda ve vaší blízkosti není nežádoucí zařízení a zda vás nesleduje.

Bezpečnostní upozornění bude možné spravovat na kartě Já v aplikaci Find My. Karta vám ukáže, zda existuje neznámé zařízení napodobující vaše vlastní pohyby. Určitě nebudete schopni zastavit stalkera, ale alespoň budete upozornění, že vás sleduje nějaké zařízení. Uživatelé budou moci samozřejmě upozornění vypnout. Zobrazí se však varovné upozornění, ve kterém bude uvedeno, že vás někdo bude moci sledovat bez vašeho vědomí.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » iOS 14.5 beta 3 nabízí funkci, která vás upozorní, zda nejste sledování

reklama reklama