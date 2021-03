Honor láká na uvedení Band 6 pro globální trh

Zdroj: Gizmochina.com

V listopadu loňského roku Honor uvedl novou generaci svého fitness náramku Band 6, jednalo se však pouze o premiéru v rámci domovské Číny. Poté byl Honor Band 6 uveden také na veletrhu CES 2021, kde byla oznámena dostupnost také pro ostatní trhy, nyní Honor začíná lákat na uvedení tohoto náramku v globálním měřítku.

Honor Band 6 brzy také v ČR

Společnost Honor na svém Twitterovém účtu zveřejnila příspěvek, který láká na brzké uvedení již šesté generace oblíbeného fitness náramku s logem Something BIG Is Coming, tedy Blíží se něco VELKÉHO. Daný tweet tedy jasně značí, na co se můžeme těšit.

Jelikož Honor Band 6 zažil již premiéru v Číně, jeho specifikace nejsou žádným tajemstvím. Těšit se můžeme na 1,47 palcový AMOLED displej s rozlišením 194 x 368 pixelů a 2,5D zahnutým sklem, tři barevné kombinace (Meteorite Black, Seagull Grey, Coral Powder) a také jediné velké ovládací tlačítko na boku náramku. O konektivitu se stará Bluetooth 5.0, na GPS se bohužel nedostalo, a stejně jako u Honor Band 5 (recenze) se můžeme těšit také například na senzor okysličení krve.

Náramek však oproti loňské generaci o něco povyrostl, konkrétně na 43 x 25,4 x 11,45 mm, váha bez řemínku se zastavila na 18 gramech a nechybí ani voděodolnost až do 5ATM.

