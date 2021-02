Specifikace chytrých hodinek Nubia Red Magic Watch odhaleny

Zdroj: androidauthority.com

Společnost Nubia je známá jako výrobce smarpthonů. Nyní se ale na obzoru rýsuje produkt v podobě chytrých hodinek. V této oblasti se tak bude jednat o debut tohoto výrobce. V databázi certifikační služby FCC se objevilo zařízení s produktovým názvem Nubia Red Magic Watch.

Chytré hodinky Red Magic Watch získaly certifikaci pod číslem modelu SW2102. Pokud produkt získá tuto certifikaci, znamená to, že takový produkt byl řádně otestován a byl schválen jako produkt vyhovující certifikačním kritériím FCC.

Red Magic Watch by měly přinést klasický design s kruhovým ciferníkem a s dvěma tlačítky na pravé straně. Hodinky by měly být osazeny gumovým řemínkem. Dle dokumentace by ale měla být k dispozici i luxusnější varianta s koženým řemínkem. V rámci certifikace byly hodinky v černém provedení, nicméně lze očekávat, že budou k dispozici i další barevné varianty.

Na spodní straně hodinek je osazen senzor srdečního tepu a nabíjecí zdířka s magnety pro umístění do nabíjecí kolébky. Hodinky jsou vybaveny 1,39palcovým AMOLED dotykovým displejem s rozlišením 454 x 454 pixelů.

Do senzorového vybavení patří snímač srdečního tepu, akcelerometr, snímač okolního světla, gyroskop a geomagnetický senzor. Hodinky se s mobilní aplikací a dalšími senzory budou propojovat pomocí technologie Bluetooth 5.0 LE a budou kompatibilní se zařízeními Android 4.4 a vyšším. Hodinky budou rovněž vybaveny GPS a GLONASS technologií. Napájení zajistí baterie s kapacitou 420 mAh.

Pro kontrolu funkcí hodinek a měřených dat bude sloužit aplikace RedMagic Sports. Hodinky budou vodotěsné, a to až do hloubky 5 atmosfér. Bude je tedy možné využívat i při plavání a podobně. Výše uvedený výčet specifikací je prozatím vše, co víme. Předpokládáme, že další podrobnosti na sebe nenechají dlouho čekat, stejně tak jako termín, kdy budou hodinky uvedeny na trh.

Zdroj: 91mobiles.com



