Aplikace Clubhouse bude mít konkurenci od Facebooku

Clubhouse je aktuálním fenoménem, kolem kterého se hodně mluví. Samotná služba je určená pro konverzace jen skrze hlas. Nejsou zde jakékoliv další funkce spojené s videem. Na popularitě získává díky účasti osobností, i ze světa technologií. Také ji napomáhá, že je pouze na pozvánky, což vytváří ještě větší zájem. Bohužel je k dispozici jen pro zařízení se systémem iOS, byť se již pracuje na verzi pro smartphony s Androidem. Takový úspěch se ale nevyplácí a konkurence začíná zbrojit.

Facebook nabídne podobnou funkci

V tuto chvíli se spekuluje, že společnost Facebook pracuje na konkurenčním řešení, které by mělo být dostupné všech uživatelům této sociální sítě. Tedy pro jakoukoliv platformu. Dle dostupných informací se teprve začalo s pracemi a ještě není k dispozici ani alfa verze. Můžeme jen odhadovat, že by k prvnímu testování mohlo dojít ještě do léta.

Informace o verzi od Facebooku se objevily teprve pět dnů poté, co přijal pozvání Mark Zuckerberg, CEO společnosti Facebook. Konkrétně se zúčastnil v místnosti, kde se debatovalo ohledně rozšířené a virtuální reality. Zřejmě aplikace Clubhouse na něj udělal dojem a Facebook začal pracovat na své vlastní verzi.

Facebook ale nebude jediným konkurentem. I taková sociální síť Twitter pracuje na své verzi, která se jmenuje Spaces. Ta je již nyní k dispozici některým uživatelům v rámci beta testování. Clubhouse je sice fenomén, ale jeho omezená dostupnost může být velkým nedostatkem v dohledné době. Je tedy otázkou, jestli si udrží svou základnu uživatelů a podaří se ji zvýšit přes konkurenční řešení od Twitteru a Facebooku.

Možná se dočkáme stejné situace jako v případě Stories, tedy dočasných příběhů. Tato funkce byla uvedena na trh díky aplikaci Snapchat, přičemž hodně nejen sociálních sítí ji převzalo, a poměrně úspěšně.

