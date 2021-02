Royole Flexpai 3 poodhalen na TENAA

Galaxy Fold je jednoznačně v současnosti nejpopulárnější dostupným skládacím telefonem na světě. Důkazem toho jsou hlavně prodejní čísla, která jsou daleko před ostatními. Na druhou stranu bychom neměli zapomínat na menší OEM výrobce, o to více, pokud jde o Royole. Jedná se o značku, která jako první na světě uvedla skládací telefon Flexpai. Uspěchat vývoj technologie ale není dlouhodobá cesta a Royole o tom může napsat knihu. Sice se firma stala prvním prodejcem skládacího telefonu, zato zařízení nebylo vůbec připravené.

Nebylo tedy moc velkým překvapením, že Galaxy Fold zaujal prvenství a nadále kraluje skládacím telefonům, i když se Samsung potýkal s porodními bolestmi. Pokud jde o Flexpai, společnost Royole představilo v září model druhé generace. A už brzy bychom se měli dočkat dalšího přírůstku.

Nový Royole Flexpai by mohl být velmi brzy představen. Na TENAA se objevilo související zařízení, takže je jasné, že čínský výrobce chystá novinku. Byly spatřeny dokonce obrázky a specifikace, takže máme velice detailní představu o třetím modelu.

Předpokládá se, že Royole představí novinku jako mini nebo lite verzi. Royole Flexpai 3 bude vybaven s velkým 7,2palcovým displejem, 5G konektivitou a 3360mAh baterií. Telefon nabídne rozměry 147,1 x 138,8 x 7 mm. Měl by být tedy menší a pravděpodobně také dostupnější.

Po designové stránce bude připomínat Galaxy Fold, hlavně kvůli stejnému tvaru. Ten bude možné složit směrem ven. Fotoaparáty naopak budou mít čtvercový tvar. Druhý panel naopak nabídne výřez v podobném tvaru.

Zdroj: androidcommunity.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!