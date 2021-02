Oppo ukázalo skutečné bezdrátové nabíjení mobilu

Zdroj: Oppo

V minulé měsíci jsme se dočkali novinky nesoucí označení Xiaomi Mi Air Charge, která dovoluje nabíjet zařízení i na několik metrů pomocí bezdrátové technologie. Ne dlouho na to se pochlubila společnost Motorola s podobným konceptem. Nyní zde máme ukázku od firmy Oppo.

Wireless Air Charging

Minulý rok přesně 1. dubna ukázala společnost Oppo technologii, která dovolí nabíjet třeba mobilní telefon zcela bezdrátově a přes vzduch, ale vzhledem k datu jsme spíše odhadovali, že se jedná o vtípek. Dnes zde máme ukázku této technologie na videu.

Společnost novinku demonstruje na probíhajícím veletrhu MWC v Číně, přičemž ji zakomponovalo do konceptu smartphonu Oppo X 2021, který je unikátní svým rolovatelným displejem. Bohužel Oppo neuvedlo zatím bližší informace, ale z videa jde vidět, že technologie bude fungovat na několik desítek centimetrů. Ví se pouze rychlost nabíjení. Ta by měla být 7,5 W. To je v podstatě více než základní standard Qi.

Oppo představilo 125W adaptér, který dobije zařízení do 20 minut

Motorola je zatím na začátku vývoje, aspoň soudě dle prezentovaných informací. Xiaomi demonstrovalo poněkud pokročilejší technologii, která se navíc neobjeví ve smartphonech minimálně do dalšího roku. Oppo asi našlo zlatou střední cestu a jde vidět, že má již první zařízení s kompletní integrací. V jeho případě budete moci jednoduše ovládat mobil nad stolem a zároveň ho můžete nabíjet. Samozřejmě otázkou, který výrobce nabídne zákazníkům jako první takové bezdrátové nabíjení.

