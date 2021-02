iOS zanechává v systému data po smazaných aplikacích

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na sociální síti Reddit se objevil poměrně znepokojující příspěvek od jednoho uživatele. Ten v rámci své soukromé investigace zjistil, že iOS, konkrétně ve verzi 14, uchovává v systému data i přes to, že dojde k odinstalování aplikace.

Chrání iOS dostatečně data uživatelů?

Konkrétně se jednalo o aplikaci 9gag. Ta byla ze systému odinstalována. Po čase, když aplikaci uživatel nainstaloval zpět do zařízení, přihlásil se do aplikace, aniž by musel zadávat své přihlašovací údaje. Uživatel dále popisuje své dojmy. Nejprve se domníval, že aplikace synchronizovala svá data na iCloud, nebo na klíčence, která se synchronizuje s iCloudem na jeho Macu. Jak ale zjistil, data se ani na iCloudu, ani na klíčence nenacházela.

Z tohoto zjištění vyplývá, že systém iOS z nějakého důvodu zanechává data po aplikacích v systému. A to i přesto, že synchronizace s iCloud není zapnuta/nastavena. Ačkoliv se v tomto případě uživatel nemusí bát, že by tato data mohla být použita například ke sledování uživatele, nicméně se jedná o jistý rozpor s ochranou dat. Jediný způsob, jak je možné data ze zařízení zcela odstranit je provedení továrního obnovení celého systému. Apple by v tomto případě měl určitě poskytnout možnost, aby byla data zcela ze systému smazána.

Zdroj: gsmarena.com

reklama reklama