Fuchsia OS si poradí s aplikacemi pro Android i Linux

Google má v tuto chvíli dva operační systémy. Android směřuje zejména k použití ve smartphonech, přičemž se ještě dělí na několik typů zařízení. Pak je zde ještě Chrome OS, který v posledních letech dostal podporu aplikací pro Android i Linux. Google ale nějakou dobu pracuje na Fuchsia OS, který je stavěn úplně od základů a stále není připraven na běžné použití. Jak se ukazuje, aktuálně se řeší největší problém pro všechny nové operační systém.

Google otáčí, Fuchsia OS už není experiment

Fuchsia a aplikace

Každý nový operační systém se musí na svém počátku vyrovnat s nedostatkem aplikací, pokud není zajištěna přímá kompatibilita. Příkladem může být BB10 nebo Windows 10 Mobile. Právě u obou systémů byl na jejich počátku značný nedostatek aplikací, tudíž uživatelé spíše volili jiná zařízení s většími možnostmi. Bohužel u zmíněných systémů nepomohly ani nejrůznější programy na nalákání vývojářů. Něco podobného nyní řeší i Huawei. Fuchsia OS od Googlu na tom nebude jinak.

Google ale nenechává nic náhodě a již nyní pracuje na přímé podpoře aplikací. Mohl se vydat podobnou cestou jako u Chrome OS, kde se využívá virtualizace pro běh aplikací z Androidu i Linuxu. Fuchsia OS ale na to půjde trochu jinak. V rámci projektu se objevily informace o mezivrstvě Starnix, která se bude přímo starat o překlad instrukcí určených pro linuxové jádro na instrukce pro Zircon, což je základ systému Fuchsia.

K tomuto rozhodnutí došlo zřejmě kvůli zvýšeným nárokům i virtualizace, kde by běh třeba Android aplikací vyžadoval více prostředků. Navíc práce s daty mezi aplikacemi pro Android, Linux a Fuchsia OS by byl značně komplikovaný. Starnix by se tedy měl postarat o značnou kompatibilitu, ale je jasné, že se nebude jednat o trvalé řešení.

Pokud Fuchsia OS jednou nahradí Android i Chrome OS, tak postupem času budou vývojáři přecházet na nativní vývoj. Bude to trvat ale roky, respektive bude záležet na rozšíření nového systému.

