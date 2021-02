Chrome nově podporuje iCloud Klíčenku

Apple vydal oficiální rozšíření pro Chrome, které spustíte na operačních systémech Windows a macOS. Jedná se konkrétně o rozšíření, jež vám umožní používat hesla uložená na iCloud klíčence. To je velice dobrá zpráva, protože doposud jste hesla museli ukládat přímo do prohlížeče Chrome. Pokud tedy používáte Chrome jako hlavní prohlížeč a iCloud Klíčenku jako správce hesel, pak budete mít mnohem jednodušší přechody mezi Windows a Mac počítači.

Přidání tohoto rozšíření znamená, že pokud jste nastavili v Safari automatické generování silných hesel, tato hesla vám budou plně k dispozici i v Chromu, když budete vyzváni k přihlášení. Konečně nebudete muset neustále otevírat aplikaci Klíčenka a hledat specificky hesla pro daný účet.

Hesla vytvořená v Chromu pro Windows se také synchronizují zpět do iCloudu, takže je zde i zpětná synchronizace. Rozšíření najdete pod názvem iCloud Password a je nyní k dispozici v internetovém obchodě Chrome.

Zdroj: theverge.com

