AirPods Pro 2 budou odolné vůči vodě

V průběhu loňského roku společnost Apple představila nová bezdrátová sluchátka AirPods Pro, která nabídla aktivní potlačení šumu. Nyní se spekuluje o příchodu druhé generace, ta by však mohla nabídnout odlišný design.

Ve srovnání s modelem současné generace se očekává, že nadcházející AirPods Pro bude mít kulatější tvar sluchátek. Bude mít i nadále design do uší, který umožňuje podporu funkce aktivního potlačení šumu. Pokud jde o nabíjecí pouzdro, tvar bude mít takřka totožný. Nabídne však kompaktnější rozměry a mělo by být znatelně lehčí.

Model druhé generace nabídne také čipovou sadu Apple H1, která je například používána v současné první generaci AirPods Pro. Zvukový výstup by měl být velice podobný současné generaci, ovšem přibudou nové funkce, včetně odolnosti proti vodě.

Spekuluje se také o příchodu dvou různých velikostí – klasická a větší. Zda tomu tak skutečně bude, si budeme muset ještě chvíli počkat. Sluchátka by ale měla být představena v následujících měsících.

Zdroj: gizmochina.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!