Apple se snaží kontrolovat ceny aplikací a nákupů v nich

Zdroj: Apple

Aplikace pro mobilní telefony mají nejrůznější monetizační modely. Některé se spoléhají jen na reklamu, jiné na jednorázovou cenu. Samozřejmě jsou zde aplikace obsahující nákupy funkcí, tzv. in-app platby. Případně lze využít předplatného, kdy za měsíční poplatek lze využít rozšířenou funkčnost nebo obsah jako takový. Apple ukazuje, že může odmítnout publikování aplikace v AppStore jen na základě vysoké ceny.

Oprávněné zasahování?

Dostat aplikaci do obchodu AppStore není vůbec jednoduché, což jsme si vyzkoušeli u naší aplikace. Byla odmítnuta několikrát, jelikož menu obsahovalo kategorie s názvy jako Android a Windows Phone. Apple nám odmítnutí vysvětloval tím, že není dovoleno propagovat konkurenční platformy. Nakonec se nám to ale podařilo. Aktuálně se ale čím dál častěji objevuje, že Apple odmítne aplikaci s tím, že má až moc vysokou cenu na to, co nabízí.

V samotných podmínkách pro vývojáře se píše, že pokud není obchodní model jasný a není dostatečně vysvětlen, může Apple odmítnout publikovat aplikaci. Na to se odvolává Apple, přičemž některým vývojářům bylo napsáno, že stanovená cena za aplikaci nebo nákup v ní je až moc vysoká. Apple totiž zkoumá, co aplikace nabízí a za jakou cenu.

Se svým případem se svěřil vývojář, který má ve své aplikaci nastavené ceny na 39,99 dolarů za měsíc, případně 69,99 za čtvrtletí nebo 99,99 dolarů za rok. Po dvaceti aktualizacích si najednou Apple všiml aplikace a došlo k jejímu zamítnutí. Po zdlouhavém vysvětlování Apple povolil aplikaci. Pokud by se to nepodařilo, musel by vývojář snížit cenu na takovou míru, až by Apple uznal, že je dostatečná za danou funkcionalitu.

Vývojář tedy musí obhájit stanovenou cenu a musí vše vysvětlit, že tedy odhalit svůj obchodní model. I tak nemusí mít štěstí, pokud zaměstnanec Applu jednoduše nebude považovat vysvětlení za dostatečné. Podobné zkušenosti má více vývojářů a poslední slovo zde má jednoduše Apple, což asi nebude zrovna nejlepší.

Na druhou stranu…

Společnost Apple chce chránit uživatele před podvodnými aplikacemi, zejména těmi, které využívají nepřiměřené částky za předplatné. Těmto aplikacím se říká fleeceware. Sice neobsahují jakékoliv škodlivé části kódu, ale snaží se podvést samotného uživatele, aby si nevšiml, že měsíčně platí vysoké částky.

Je ale otázkou, jestli nastavená pravidla nejsou až příliš tvrdá pro poctivé vývojáře, kteří si chtějí nechat zaplatit za své aplikace.

Zdroj: neowin.net



