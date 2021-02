Apple Pay umožní uživatelům nákupy bitcoinem prostřednictvím služby BitPay

Zdroj: coinmod.com

Bitcoin v poslední době zaznamenává rekordní růst jeho hodnoty. Včera se dostal na hodnotu 48 000 amerických dolarů za jeden bitcoin, což dvojnásobná hodnota v porovnání s cenou před rokem. Apple nyní podporuje platby Bitcoinem prostřednictvím jeho služby Apple Pay.

Apple se propojuje se službou BitPay

Do peněženky Wallet je nyní možné přidat předplacenou kartu Mastercard v rámci služby BitPay. Ta je v současné době největším zprostředkovatelem plateb v bitcoinu. BitPay funguje nejen s bitcoinem, ale také s dalšími kryptoměnami, jako je například ether. V plánu je přinést podporu BitPay nejen pro Apple Pay, ale také pro služby Samsung Pay a Google Pay. Generální ředitel BitPay říká: „Máme tisíce zákazníků, kteří používají předplacenou kartu BitPay. Přidáním podpory pro Apple Pay a později Google a Samsung Pay pomůže rozšířit platby na více místech.“

Pro bezproblémové přidání BitPay do Apple peněženky je nutné mít poslední verzi aplikace BitPay, kterou lze nainstalovat jak z obchodu App Store, tak Google Pay.

Podle analytiků společnosti RBC Capital Markets by přijetí kryptoměny mohlo společnosti Apple zajistit až 25% růst akcií. Vzhledem k základně uživatelů, která čítá zhruba 1,5 miliardy uživatelů by se tak mohlo jednat o roční zisk až 40 miliard amerických dolarů. Podle slov analytika RBC Mitche Stevese by popularita společnosti Apple a přijetí kryptoměny mohly USA zajistit pozici technologického lídra v oblasti kryptoměn na dalších přibližně 20 let.

