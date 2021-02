Vivo si pohrává s jiným konceptem ohebného displeje

Zdroj: epub.cnipa.gov.cn

Už několik společností se snaží vytvořit perfektní smartphone s ohebným displejem a konstrukcí. Některé modely by se daly zařadit do kategorie ohebných tabletů, jiné do sekce běžných malých smartphonů. Zatím se jeví jako nejlepší řešení ukrytí ohebného displeje do vnitřní strany, zejména s ohledem na možné poškození. Vivo si pohrává s designem, který jde trochu jinou cestou.

Ohebné Vivo

Vivo si nechává patentovat konstrukci skoro běžného smartphonu, který má na přední straně kontinuální displej se zakřivením na horní a spodní straně. Právě ale spodní pokračuje ještě do cca třetiny konstrukce. To přináší samozřejmě komplikace s odolností samotného panelu, jelikož bude vystaven vnějším vlivům.

Pro rozšíření samotné zobrazovací plochy pak stačí vyklopit část zadní strany. Ta se bude spoléhat na poměrně tenký kloub. Sice tak dojde na zvětšení displeje, ale jeho stabilita bude sporná. Přitlačením prstu na tuto část panelu může dojít k zavření.

Nespornou výhodou při složeném stavu pak bude možnost používat zadní sestavu foťáků pro pořizování selfie fotek, kdy sklopená část bude sloužit jako hledáček a ovládací plocha. Pokud by smartphone byl spíše menší konstrukce a rozložením by se mohla dostat úhlopříčka na velikost kolem 6 palců, možná by se jednalo o zajímavý malý mobil.

