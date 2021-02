Objevují se první rendery nového smarpthonu LG W41

Zdroj: Techcrunch.com

Společnost LG loni v listopadu uvedla smartphony v modelovým označením W31 a W31+ a neuplynul dlouhý čas a již nyní se ukazují první informace o navazujících modelech W41, W41 Plus a W41 Pro.

LG možná již brzy představí modelovou řadu smartphonů W41

Známý leakster Evan Blass vystupující pod jménem @evleaks sdílel první rendery modelu LG W41, který nese označení LMK610. Podle informací by měl být telefon vybaven displejem s průstřelem. Zmizí tedy výřez (notch) v horní části displeje. Podle slov Evana Blasse by měl být telefon vybaven fotoaparátem se čtyřmi čočkami a rozlišením až 48 megapixelů. Čtečka otisku prstů by se měla nacházet na zadní straně telefonu.

Rendery také ukazují umístění slotu pro SIM kartu na levé straně těla, zatímco tlačítka pro vypnutí a regulaci hlasitosti jsou umístěna na pravé straně. Podle zdroje by základní model W41 měl být, co specifikací týče, vybaven podobně jako vyšší modely W41 Plus a W41 Pro, nicméně bližší informace zatím chybí. Poslední modelová řada W31 přinesla specifikace v podobě 6,5palcového displeje, 13 Mpx fotoaparátu, 4GB paměti RAM a 8jádrového procesoru. Lze tedy očekávat, že výkon a parametry přinesou vylepšení.

V tuto chvíli se jedná o rendery, neboli vizualizace, které nemusí odhalovat finální podobu telefonů, nicméně informace od Evana Blasse jsou známy svou vysokou přesností, takže lze očekávat, že finální design a specifikace telefonů se nebude lišit.

