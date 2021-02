Android 12 přinese změny v bublinách , grafice a nabídne nové režimy

Autor: Přemysl Vaculík; Zdroj: Dotekomanie.cz

Skoro by se dalo říci, že si Google tentokrát neuhlídal novinky, které budou v Androidu 12, ale takto se to nedá zcela brát. Hodně informací vyplývá z AOSP a také dalších zdrojů. Ostatně během pár týdnů bude k dispozici první vývojářská verze a později pak bude dostupná beta verze pro testování širší veřejností. I tak se ještě dozvídáme informace v předstihu.

Snow Cone

Google už nepoužívá kódová jména pro Android. V minulosti se jednalo o cukrovinky, ale dnes je označení zkráceno jen na název a číslovku. I tak se dozvídáme, že interní jméno pro Android 12 je Snow Cone („sněhový kornout“). To je ale spíše pro zajímavost. V oblasti designu jsme vás již informovali, že by uživatelé měli dostat větší možnosti přizpůsobení, ale ukazuje se, že Google představí nový design pod označením Material NEXT. Bohužel nemáme k dispozici jakékoliv snímky obrazovek, takže si budeme muset počkat, jak moc se bude lišit od současných designových postupů. Novinka se mimo jiné dotkne i vývoje aplikací.

Velký displej je již běžný i mobilů a jejich ovládání je pro některé uživatele dost komplikované, zejména jednou rukou. Přímo Android by měl nabídnout režim jedné ruky, což by pravděpodobně znamenalo, že se obraz zmenší a umístí do dolního pravého nebo levého rohu. Tuto funkci nabízí již nyní někteří výrobci, ale stane se součástí systému, takže se postupně objeví pravděpodobně na každém mobilu.

Další novinkou bude herní režim, kdy dojde na upravení nastavení a zřejmě i změnu preferencí v rozdělování prostředků systému. Hry by tak měly dostat přednost a všechny ostatní aplikace půjdou do pozadí, případně nebudou mít takovou prioritu. Kromě toho přibude API pro indikaci úrovně nabití u herních ovladačů.

Android 12 by měl obdržet mimo jiné i chytrý režim otáčení obrazovky. Odhadujeme, že se bude jednat obdobnou funkci jaká je použita u aplikace Youtube. Z dostupných informací ale vyplývá, že by mobil mohl použít přední kameru k detekci tváře a na základě toho rozhodnout, jestli má dojít k otočení obrazu.

V Android 12 bychom se měli konečně dočkat možnosti změny velikosti plovoucího okna pro přehrávání videa. Také se vývojáři zaměřují na úpravu bublin a jejich animací. Změny mají dopadnout i na zobrazení v horizontálním režimu. Poslední známá novinka by měla souviset s uzamčenou obrazovkou, kam se vrátí pravděpodobně možnost přizpůsobení. S touto funkcí si Google pohrával u Androidu 10, ale nikdy se nedostala do stabilní verze systému.

Zdroje: xda-developers.com, xda-developers.com, xda-developers.com, xda-developers.com, androidpolice.com



Domů » Články » Android 12 přinese změny v bublinách , grafice a nabídne nové režimy

reklama reklama