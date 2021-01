Xiaomi pracuje na telefonu s posuvným displejem

Zdroj: nl.letsgodigital.org

Čínská společnost Xiaomi, jak se zdá, vyvíjí futuristicky vyhlížející telefon. Jeho dominantou by měl být posuvný flexibilní displej. Historicky si tento výrobce již s aplikací flexibilního displeje pohrával u modelu Mi Mix Alpha, který se chlubil extrémní cenovkou a byl určen pouze pro čínský trh.

Xiaomi jako inovátor z budoucnosti

Xiaomi podala dne 29. října 2020 patent u WIPO (úřad pro duševní vlastnictví) a USPTO (patentový úřad v USA), který se vztahuje právě na telefon s výsuvným displejem. Podle obrázků telefon zaujme vskutku neotřelým designem. Displej překrývá celou přední část a také kus zadní části.

Flexibilní displej lze posunout o 2 cm dolů, čímž dojde k odkrytí panelu přední kamery a dalších senzorů a zároveň dojde k prodloužení displeje ve spodní části díky flexibilitě displeje. Displej je uchycen v posuvném kolejnicovém systému a zajišťují ho dva elektromagnety. Umístění elektromagnetů zajistí to, že telefon může být zavřený, nebo otevřený, nikoliv pootevřený.

Displej bude možné ovládat jak poklepáním ruky, tak i hlasovými povely. V odkrytém horním panelu bude umístěná selfie kamera, snímač okolního světla, snímač vzdálenosti a bodový projektor. Vizualizaci telefonu provedl dle patentu designér Sarang Sheth ve spolupráci s portálem LetsGoDigital. Na renderech je možné vidět telefon ve výchozí pozici a s vysunutým displejem.

To, zdali Xiaomi tento model uveden na trh, lze zatím pouze spekulovat. Jedná se o poměrně sofistikovaný a do jisté míry svou konstrukcí i komplikovaný telefon, který by cílil spíš na skupinu zákazníků, kteří si rádi připlatí za něco extra. Pokud by tento telefon měl spatřit světlo světa, pak bychom jej mohli pravděpodobně očekávat v řadě Mi Mix.

