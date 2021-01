Vivo brzy nasadí čip Dimensity 1100

Zdroj: Ohsem.me

První zdroje ze zahraničí v čele s databází Google Play Console mají jasno o dalším přírůstku z dílny společnosti Vivo. Podle uniklých informací zařízení zamíří do nejvyššího segmentu mobilního trhu, a to nejen díky novému procesoru od MediaTeku. Výrobce si tuto novinku nenechá jen pro domácí fanoušky, ale měl by jej dostat do celosvětové distribuce.

Nakročeno k úspěchu

Zařízení skrývající se pod kódovým označením V2072A nabídne čelní panel s FullHD+ rozlišením v poměru stran 20:9 a v něm méně oblíbený výřez typu „notch“. Ten navíc bude obsahovat dvě selfie kamerky. Hardwarovou výbavu pod kontrolu získá osmijádrový procesor Dimensity 1100 (MT6891), ke kterému se váže grafický čip Mali-G77 a také 5G modul.

Následovat má operační paměť RAM o velikosti 12 GB. Zprávy u telefonu nepřibližují interní úložiště, ale zde by kapacita určitě neměla klesnout pod 128 GB. Přítomná platforma Origin OS bude postavena nad nejnovější verzi operačního systému Android 11. Závěrem můžeme dodat, že k oznámení zřejmě dojde během příštího měsíce. Nelze vyloučit ani možnou spojitost s modelem V21, který nahradí poslední generaci V20 z poloviny září loňského roku.

