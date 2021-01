Tržby nositelných zařízení dosáhnou na rekordní částku

Analytická společnost Gartner přinesla svou předpověď týkajících se prodejů letošních nositelných zařízení. Podle zprávy by tržby mohly dosáhnout na 81,5 mld. dolarů, což představuje meziroční nárůst o 18,1 %. Vloni tržby dosáhly na 69 mld. dolarů. Takový růst je přičítán hlavně zvýšené práci na dálku a vyššímu zájmu zákazníků o monitorování svého zdraví.

Podle údajů Gartneru se tržby na tomto trhu od roku 2019 jen zvyšují a očekává se, že nadále budou růst až do roku 2022. V roce 2019 dosáhly tržby na hodnotu 46,1 mld. dolarů, zatímco v roce 2022 se očekává, že se tržby více než zdvojnásobí na 98,3 mld. dolarů. Ačkoliv byly chytré hodinky v roce 2019 největším hnacím motorem trhu, sluchátka se v průběhu loňského roku stala novým lídrem a ve svém trendu mají pokračovat až do roku 2022.

Gartner do své definice nositelného trhu zahrnuje chytré hodinky, náramky, sluchátka, VR/AR, chytré oblečení a chytré náplasti. Ze všech vyjmenovaných oblastí klesají pouze náramky. Není zřejmé, proč tomu tak je. Pravděpodobně za to mohou přední výrobci hodinek, kteří se začali věnovat i levnějšímu segmentu – například Apple se svým modelem Apple Watch SE.

Zdroj: neowin.net

