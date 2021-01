Zdroj: Samsung

Dnes se koná další keynote Samsungu s názvem Galaxy Unpacked, kde očekáváme představení nových top modelů, řady Galaxy S21. Tuto keynote s názvem „Welcome to the Everyday Epic“ můžete sledovat živě na YouTube, a to již dnes odpoledne.

Dnes v 16:00 začíná keynote, kde bude pravděpodobně představen Galaxy S21

Celá keynote se bude konat pouze virtuálně a je ji možné sledovat online přes tento YouTube odkaz nebo rovnou pomocí přehrávače vloženého níže. Livestream začíná vysílat v 16 hodin našeho středoevropského času.

Na akci očekáváme představení nových top modelů řady Galaxy S21, což naznačuje i pozvánka. Na ní lze pozorovat modul fotoaparátu, který jsme mohli vidět již na mnoha uniklých snímcích. Celkem se máme údajně dočkat tří modelů jako vloni – Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra.

Zdroj: Samsung



Domů » Články » Sledujte již dnes Samsung Unpacked keynote živě na Youtube

reklama reklama