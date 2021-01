Samsung udělá zřejmě další odvážný krok, S21 nemá nabídnout microSD

Samsung Galaxy S20 FE; Zdroj: Dotekomanie.cz

Do dnešního dne nemohou někteří uživatelé zapomenout firmám, že do svých smartphonů nedávají konektor pro sluchátka v podobě 3.5mm jacku. Zpravidla se to týká jen top modelů, zatímco modely nižších řad ještě tento typ mají. Stále se najdou dva tábory, které mezi sebou bojují. Postupem času asi tento konektor vymizí. Samsung se ale podle dostupných informací chystá odstranit slot na paměťovou kartu u top modelů, tedy microSD.

Nově bez microSD?

Paměťové karty měly smysl v době, kdy úložiště ve smartphonech nedostačovalo na focení, obsaženou hudbu, videa, aplikace a další obsah. Dnes je ale poměrně běžné, že mobily mají přes 100 GB, což mnohdy dostačuje na pořádnou dávku obsahu. Samozřejmě najdeme na trhu mobily, které mají sotva 32 GB.

Společnost jako OnePlus před časem odebrala microSD u top modelů, přičemž jedno z vysvětlení bylo, že obsažení této součástky má dopad na výkon mobilu. Jak se ale ukazuje, tak firma jej znovu používá u nižší řady Nord. Samsung se zřejmě odhodlá k podobnému kroku a série Galaxy S21 nebude disponovat slotem pro paměťovou kartu. Informace pochází od věrohodného zdroje.

Novinky se představí již 14. ledna a s největší pravděpodobností mobily tedy nebudou mít rozšiřitelné úložiště. Dá se předpokládat, že základní model bude mít minimálně 128 GB, ale možná Samsung překvapí a půjde rovnou na 256 GB. V takovém případě asi nebude potřeba rozšíření úložiště o microSD. Nebude se jednat o jediný odvážný krok.

Po vzoru Applu a nově i Xiaomi nebude v balení obsažena nabíječka. Na některých trzích ale Samsung bude stále dávat k mobilu tento typ příslušenství. Odhadujeme, že se u nás bude prodávat bez nabíječky. Jak asi zareagují případní zájemci, když dostanou mobil bez nabíječky a bez slotu pro microSD?

