Huawei plánuje přejít na 3nanometrový výrobní proces

NenĂ­ to zase tak dávno, co spoleÄŤnost Huawei pĹ™edstavila novĂ˝ procesor Kirin 9000. ÄŚipová sada se dodává ve dvou variantách – Kirin 9000 a Kirin 9000E – pĹ™iÄŤemĹľ se nacházĂ­ pouze v Ĺ™adÄ› Mate 40. Jeden z populárnĂ­ch leakerĹŻ zveĹ™ejnil podrobnosti o dalším vlajkovĂ©m procesoru, kterĂ˝ se ĂşdajnÄ› nazĂ˝vá Kirin 9020 a Kirin 9010.Â

Informace zveĹ™ejnil twitterovĂ˝ účet @RODENT950 a podle příspÄ›vku bychom se mÄ›li doÄŤkat dvou novĂ˝ch ÄŤipĹŻ. Kirin 9010 bude vyroben za pomocĂ­ 5nanometrovĂ© technologie, coĹľ uĹľ ve svĂ˝ch telefonech používá i Apple. ZajĂ­mavÄ›jší ale bude Kirin 9020, protoĹľe u nÄ›j bude pouĹľit 3nanometrovĂ˝ vĂ˝robnĂ­ proces.Â

KdyĹľ se vrátĂ­me o nÄ›kolik mÄ›sĂ­cĹŻ dozadu, Kirin 9000 byl vĹŻbec prvnĂ­m Android procesorem, u kterĂ©ho byla pouĹľita 5nanometrová technologie. Následovaly pak ÄŤipy Exynos 1080 od Samsungu a Snapdragon 888 od Qualcommu. OÄŤekávalo se, Ĺľe se Huawei bude 5nanometrovĂ©ho procesu drĹľet minimálnÄ› další dva roky. Zdá se ale, Ĺľe spoleÄŤnost plánuje skok na 3nanometrovou technologii uĹľ tento rok – konkrĂ©tnÄ› u modelu Mate 50.

Je vysoce pravdÄ›podobnĂ©, Ĺľe tento krok budou následovat i ostatnĂ­ vĂ˝robci, jako je například Qualcomm. JinĂ˝mi slovy lze oÄŤekávat, Ĺľe uĹľ letos budeme vĂ­dat vÄ›tšinu vlajkovĂ˝ch telefonĹŻ s procesory, kterĂ© byly vyrobeny za pomocĂ­ 3nanometrovĂ© technologie. Samsung ĂşdajnÄ› takĂ© plánuje pĹ™edstavit letos svĂ© telefony s tĂ­mto vĂ˝robnĂ­m procesem, totĂ©Ĺľ platĂ­ i o Applu.Â

Abych vše uvedl na pravou mĂ­ru, tak v nabĂ­dce bude mĂ­t letos Huawei procesory Kirin 9010 (5nanometrová technologie) a Kirin 9020 (3nanometrová technologie).Â

Zdroj: gizmochina.com

