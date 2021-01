Bezdrátová sluchátka dominují wearable trhu

Pokud m├íte kolem sebe ┼Öadu p┼Ö├ítel a zn├ím├Żch, kte┼Ö├ş nos├ş bezdr├ítov├í sluch├ítka, nejde o ┼ż├ídnou n├íhodu. Lo┼łsk├Ż rok 2020 byl toti┼ż ve znamen├ş TWS za┼Ö├şzen├ş (tzv. Truly Wireless), kter├í trhu naprosto dominovala. Naopak letos budou nejprod├ívan─Ťj┼í├ş chytr├ę hodinky – alespo┼ł tak uv├íd├ş Counterpoint Research.┬á

Podle anal├Żzy jen samotn├ę produkty z kategorie Earwear a Wristwear od 3. ─Źtvrtlet├ş 2020 dos├íhly na 93 % celkov├Żch dod├ívek z wearable trhu. 7% drobek zaujaly kategorie Eyewear, Bodywear a Skinwear. ├Üdajn─Ť v lo┼łsk├ęm roce TWS za┼Ö├şzen├ş dos├íhla na 238 mil. prodan├Żch kus┼». Jedn├í se o 83% meziro─Źn├ş n├ír┼»st.┬á

Samoz┼Öejm─Ť bezdr├ítov├í sluch├ítka byla popul├írn├ş u┼ż v roce 2018, ale firmy Apple a Samsung prod├ívaly sv├ę modely v pr├ęmiov├ę kategorii. Ne v┼íichni si ale mohou dovolit dra┼ż┼í├ş modely, tak┼że na trh logicky musely dorazit zna─Źky, jako je realme a Xiaomi. Pr├ív─Ť tyto firmy se zam─Ť┼Öily na pom─Ťr cena/v├Żkon.┬á

Kdy┼ż u┼ż se bav├şme o konkr├ętn├şch v├Żrobc├şch, Apple trhu i nad├íle dominuje s 29% pod├şlem. Apple tak├ę dominuje trhu s chytr├Żmi hodinkami, kde zaujal 28% pod├şl. Naopak t┼Öeba takov├Ż Samsung m├í jen 5% tr┼żn├ş pod├şl. Naopak tzv. rozpo─Źtov├ęmu trhu dominuje hlavn─Ť Xiaomi, kter├ę zaujalo 13% pod├şl.┬á

Zdroj: gizmochina.com

