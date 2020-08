Galaxy Note 20 Ultra 5G – bronzový elegán [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung již tradičně každý srpen představuje model Galaxy Note a letos tomu nebylo jinak. Dočkali jsme se dvou modelů této řady, a to základního Note 20 a top modelu Galaxy Note 20 Ultra 5G. Druhý zmíněný model se začne prodávat sice až 24. srpna, my vám ale již dnes přinášíme podrobnou recenzi na tento telefon. Co Samsung vylepšil od posledního modelu? Jaké novinky přináší S Pen? Obhájí si novinka vysokou cenovku atakující 40 tisíc?

Konstrukce

Note byl vždycky velký telefon a letos tomu není jinak. Jedná se opravdu o ohromný telefon, který nabízí displej s úhlopříčkou 6,9 palce. Galaxy S20 Ultra nabízí sice stejně velkou úhlopříčku, je ale o trochu užší a vyšší kvůli poměru stran 20:9. Velké rozměry doprovází velmi tenké rámečky a již tradičně elegantní hranatý design. Osobně se mi vždycky Note líbil více než kulaté zaoblené tvary řady Galaxy S, ale ve finále záleží na vašem vkusu.

Note 20 Ultra je tak velký, že například v nové Octavii 4 se nevejde do prostoru určeného pro telefon pod středním panelem, tedy nepoložíte ho na podložku pro to určenou. V kraťasech se pak budete bát, aby vám nevypadl. Velká velikost je ale pro mě a většinu lidí u této řady pozitivum.

Nový Note jistě zaujme také barevnými variantami, tedy především bronzovou. Tu jsme také testovali a stále se nemohu rozhodnout, zda to není barva spíše pro ženy. Bronzová verze nicméně jako jediná nabízí matná záda, černá verze je má bohužel lesklé.

Co asi každého upoutá při prvním seznámení s Note 20 Ultra, je opravdu masivní modul fotoaparátu na zádech. Je totiž asi nejvíce vystouplý, co jsem kdy u telefonů viděl. Na stole se vám kvůli tomu bude telefon velmi výrazně viklat a obávám se, že ani pouzdro viklání neodstraní.

To zamrzí zvlášť, pokud si telefon položíte na stůl a chcete na něm kreslit stylusem. Bude se vám zkrátka stále viklat. Vystouplý zadní fotoaparát také způsobí zvláštně znějící vibrace při položeném telefonu na stole.

Kvalita zpracování je vskutku prvotřídní a telefonu není co vytknout. Oceňuji i takový detail, jako je zarovnání konektoru USB-C, reproduktoru, S Penu a mikrofonu na spodní straně do jedné linie. Reproduktory jsou tu stále dva, přičemž ten druhý primárně pro hovory skoro ani nenajdete.

S Pen umí nové kousky

Jako negativní novinku hodnotím přesun S Penu z pravé strany do levé vespod. Je tomu tak údajně kvůli fotoaparátu. Stylus tak nyní budou snáze vytahovat leváci, praváci to budou mít o něco složitější. Po pár dnech jsem si na novou lokaci zvyknul, stále však považuji původní umístění za lepší.

S Pen je unikátní záležitost této řady a Samsung již pravidelně učí každým rokem stylus nové kousky. Letos umí nově další gesta ve vzduchu (Air action). V různých aplikacích tak můžete třeba mávnutím tužkou směrem vlevo přepnout na další skladbu nebo se posunout na další obrázek v galerii. Při mávnutí pak vždy musíte držet tlačítko.

Novinkou pro Note 20 je šest gest složitějších tvarů, která ne vždy fungují stoprocentně. V základu slouží pro ovládání systému (zpět, domů, poslední spuštěné aplikace) a pro pořízení screenshotu. Na jejich provedení lze ale nastavit spuštění libovolné aplikace.

Gest je celkem opravdu mnoho, ale v praxi jsem nakonec nejvíce ocenil zmíněné posouvání obrázků v galerii. To se hodí právě třeba při streamování na televize, telefon si můžete položit kamkoliv a posunout S Penem.

Skvělou novinkou je výrazné snížení odezvy na 9 ms. To znamená, že při psaní na displej v podstatě nevidíte žádnou prodlevu a máte pocit, jako když píšete tužkou na papír. Na druhou stranu odezva 9 ms není ve všech aplikacích, při tvorbě „okamžité zprávy“ softwarem od výrobce byla odezva horší, stejně jako třeba v Instagramu. To se však možná ještě napraví aktualizací.

Displej je téměř perfektní

Asi jsem zatím neviděl lepší displej v mobilním telefonu. Jedná se o 6,9palcový Dynamic AMOLED 2X panel, který je ještě o 25 procent jasnější než dříve. Samozřejmostí u Samsungu je podpora 120 Hz. Viditelnost na slunci je opravdu perfektní, tak dobře jsem na přímém svitu nikdy na displeji nic nečetl. Při sledování videí také oceníte jen velice malý průstřel, ve kterém je kamerka pro selfie.

Není ale všechno zlato co se třpytí, výrobce se z řady Galaxy S20 nepoučil a stále neumožnil aktivovat nejvyšší rozlišení displeje QHD+ a 120 Hz. Pokud tedy chcete plynulý displej, musíte se spokojit s dostačujícím FullHD+. Po pár dnech při testování výdrže baterie jsem pochopil, proč nelze mít obojí aktivní najednou, ale o tom až v dalších odstavcích.

Již z výroby je na displej aplikovaná plastová fólie, které já osobně nemám moc rád, protože se velmi snadno poškrábou. Pod ní se však nachází v současnosti nejodolnější sklo Gorilla Glass Victus, které si právě v Note 20 Ultra odbylo premiéru. Jeho odolnost však prověří až čas anebo bohatí YouTubeři. My recenzovaný telefon rozbíjet nechceme.

Čtečka otisků prstů fungovala během mého testování opravdu perfektně, je velmi rychlá, jen si musíte zvyknout na její umístění. Plocha k rozpoznání prstu je totiž stále relativně malá a je škoda, že zde nedošlo ke zvětšení.

E jako Exynos pro Evropu

Samsung se bohužel nepoučil v případě procesoru. Uvnitř tepe jeden z nejvýkonnějších procesorů dneška, a to Exynos 990. Ten se bohužel při přímém srovnání se Snapdragonem 865 ukázal jako horší nejen ve výkonu, ale také ve výdrži baterie. Bohužel ho Samsung zachoval v nezměněné verzi, zatímco v USA nasadil vylepšený Snapdragon 865+.

Na druhou stranu systém je opravdu plynulý a skvěle optimalizovaný, výkon ve hrách je také více než dostatečný. Řekl bych, že nejvíce oním Exynosem trpí baterie.

Většinu aplikací uchováte v paměti RAM, jelikož má štědrou kapacitu 12 GB. Úložiště základního modelu nabízí 256 GB a lze jej dále rozšířit paměťovými karty microSD. Note 20 Ultra nabízí také konektivitu 5G sítí, což oceníte v budoucnosti.

Specifikace Galaxy Note 20 Ultra 5G

displej: 6,9 palců, WQHD+, 19,3:9, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Exynos 990

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 256/512 GB + microSD

Android 10 + OneUI

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS, laserové ostření, 8K video 12 MPx, OIS, 5x optický 12 MPx, širokoúhlý přední – 10 MPx

IP68

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4/5GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, MST, UWB

rozměry: 77,2 x 164,8 x 8,1 mm, 208 gramů

baterie: 4500 mAh 25W nabíjení přes USB C 15W bezdrátové nabíjení 4,5W reverzní nabíjení



Zajímavou novinkou je také Ultra-Wideband (UWB), ultra-širokopásmová technologie pro komunikaci mezi telefony. Jedná se o jistou obdobu U1 čipu z nových iPhonů. Zatím je používán jen pro sdílení fotek a souborů lokálně mezi zařízeními funkcí Nearby Share. Stačí namířit na druhý telefon a příjemce bude na prvním místě. Čip UWB ale musí mít oba telefony, takže jsme funkci zatím nezkoušeli.

Baterie

Uvnitř Galaxy Note 20 Ultra je umístěný akumulátor s kapacitou 4500 mAh, což je o 500 mAh méně než u Galaxy S20 Ultra se stejným procesorem a stejně velkým displejem. Z nepochopitelného důvodu Samsung také snížil maximální výkon pro dobíjení z 45 W jen na 25 W.

V praxi je bohužel výdrž asi největší kámen úrazu tohoto modelu. Už dlouho se mi nestalo, že by mi telefon nevydržel celý můj den. S Note 20 se mi to během jednoho týdne stalo hned dvakrát. Zase jsem si připomněl ten pocit mít telefon za třicet tisíc, který je bez elektřiny jen těžítko. Uznávám, že jeden den jsem telefon šťavil na přímém slunci. Na druhou stranu konkurenční telefony neměly s podobnými podmínkami problém a do konce dne mě dotáhly. Screen on time se pohybuje kolem 3-4 hodin.

Dobíjení ve srovnání s konkurencí také není nejrychlejší, ale aspoň bude z dlouhodobého hlediska šetrnější k baterii. Za 50 minut jsem dodávaným 25W adaptérem dobil z 5 na 80 procent. Na plnou kapacitu jsem se dostal za jednu hodinu a 12 minut.

Fotoaparát

Masivní hrbol na zádech tentokrát nabízí o jeden snímač méně než S20 Ultra a myslím si, že je to krok správným směrem. Pokud je někde vidět výrazné doladění, oproti zmíněnému Ultra modelu z první poloviny roku, tak je to právě u foťáku.

Vcelku zbytečný ToF snímač nahradilo spolehlivé laserové ostření. Teleobjektiv už nabízí plnohodnotný 5x zoom namísto čtyřnásobného přiblížení. Má sice rozlišení jen 12 MPx, to však plně dostačuje. Maximální digitální zoom se zastavil na rozumných 50x.

Hlavní snímač má však stále 108 MPx a používá technologii Nona Binning (případně známé jako Nanocell). Díky ní se při pořizování fotografií seskupí devět pixelů v jeden a ten má tak velikost 2,4 mikrometru. Výsledné rozlišení je tak devětkrát menší než rozlišení samotného senzoru, tedy 12 MPx. Fotit lze ale i v rozlišení 108 MPx, nedostanete ale tak dobrý dynamický rozsah.

Poslední ultraširokoúhlý senzor nabízí 12 MPx a úhel záběru 120 stupňů, který se nezměnil od jarní S20 Ultra.

Výsledky

Výsledné snímky patří opravdu mezi to nejlepší na trhu. Vynikají především věrným vyvážením bílé, jsou ale již tradičně u Samsungu trochu kontrastnější. Velkou pochvalu zaslouží také vynikající HDR, které zvládne skoro každé protisvětlo a zároveň není tak agresivní. Fotka stále vypadá reálně, což u Huawei občas bývá trochu problém.

Zoom

Noc

Noční snímky jsou také skvělé a směle můžou konkurovat Huawei. Podrobnější porovnání s P40 Pro teprve přichystáme, nicméně Note 20 Ultra nabízí především věrnější barvy. Ukázky můžete vidět níže. Snímky bez nočního režimu jsou většinou o něco málo tmavší a mají méně detailů.

Ultra širokoúhlý snímač v základním režimu fotí v noci vcelku průměrně. Po aktivaci nočního režimu jsem ale rázem měl pocit, že držím úplně jiný snímač. Fotí totiž výrazně lépe. Skok z telefonu za 15 tisíc na top model. Zároveň musím pochválit jeho velmi široký záběr 120 stupňů.

Video nahrává Note 20 Pro maximálně v rozlišení 8K při 24 fps. To je ale zcela zbytečné a naopak v tomto maximálním rozlišení je kvalita průměrná. Přijdete totiž o stabilizaci a bude vidět také ořez. Naopak video ve 4K při 30 fps je více než slušné a potěšily mě také nové možnosti v rámci režimu Pro Video. Můžete zde detailně nastavit mikrofony nebo vidět histogram.

Software

Operačním systémem je Android ve verzi 10 s nadstavbou OneUI 2.5. Samozřejmostí je nejnovější bezpečnostní záplata z 1. srpna 2020. Systém jako takový je v podstatě stejný jako vloni a příliš se toho nezměnilo. Pozitivní novinkou je podpora ovládání gesty namísto používání tří tlačítek, které je ale stále výchozí.

Oproti loňskému roku lze nyní zvolit i nativní řešení Android 10, které je mnohem lepší než původní řešení výrobce. Dost mě také překvapila výchozí matice ikonek 4×5, při které jsou ikonky opravdu obrovské. Naštěstí to lze změnit na 5×6.

Zhodnocení

Note 20 Ultra si u mě obhájí vysokou cenu mnohem lépe než S20 Ultra, která trpěla některými neduhy například ve fotoaparátu, a navíc tu máme S Pen. Osobně na mě modely Note vždy působily dospěleji a letos to platí dvojnásob, bronzová verze se povedla. Displej je absolutně perfektní, viditelnost na sluníčku nemá chybu a fotoaparáty podávají konstantně skvělý výkon. Odezva S Penu v řádu jednotek milisekund je pak třešnička na dortu.

Na druhou stranu bohužel evropská verze nabízí stále procesor Exynos 990, který se ukázal jako horší jak ve výkonu, tak ve výdrži baterie. Přitom americká verze má dokonce vylepšený Snapdragon 865+. Co mě ale nakonec v praxi trápilo mnohem více, byla velmi průměrná výdrž baterie, kde jsem párkrát přišel domů s krásnou cihličkou bez elektřiny.

Stejně jako Sony i Samsung letos výrazně meziročně zdražil. Je to velmi nepěkný trend letošního roku, na kterém se částečně podepisuje také pokles kurzu koruny. Vloni jste za nejlepší Note dali minimálně 29 tisíc, letos dáte 36 tisíc. Zas tak velký meziroční pokrok tu přitom nevidím, ačkoliv 120Hz displej je skvělá věc.

Nicméně Note 20 Ultra považuji za jeden z nejhezčích telefonů tohoto roku, a zároveň i těch nejvybavenějších. Vrásky na čele potenciálním kupcům může dělat výdrž baterie (s horším procesorem), jinak dostanete skoro to nejlepší, co můžete mít.

Klady:

vynikající displej s výbornou viditelností na slunci

velice rychlá odezva S Pen

výborný fotoaparát

luxusní zpracování

rychlá a spolehlivá čtečka otisků prstů

Zápory:

slabá výdrž baterie

nelze aktivovat nejvyšší rozlišení a 120 Hz

vysoká cena, výrazné meziroční zdražení

evropská verze má horší procesor Exynos 990



