Chytré hodinky nově v obchodech – za pár stovek, i s dlouhou výdrží

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Chytré hodinky nově v obchodech – levné, sportovní i luxusní

Carneo Fit+

Na trhu nově najdete další chytrý náramek, který si poradí s měřením tepu srdce, krevního tlaku a také má možnost měření EKG. Samozřejmě nesmí chybět odolnost vůči vodě, fitness funkce a podporu notifikací. Na jedno nabití má dle výrobce zvládat 5 dnů výdrže. Může se pochlubit OLED displejem a pro nabíjení se používá USB.

WOWME ID205U

V kategorii nejlevnějších chytrých hodinek je další model, za který neutratíte mnoho. Samozřejmě nelze očekávat mnoho funkcí, ale umí měřit tep, kvalitu spánku, fitness aktivity a dokonce okysličení krve. Výrobce uvádí výdrž od 7 do 9 dnů dle používání. Dalo by se říci, že se jedná o takovou vstupenku do světa moderních hodinek.

SKMEI 1301

Model SKMEI 1301 je spíše takový hybrid ve světě chytrých hodinek. Displej je monochromatický a zvládá upozornění jen na některé události, respektive notifikace. Dokáže monitorovat aktivity, ušlé kroky, spálené kalorie a několik dalších, ale měření tepu zde nenajdete. O konektivitu se stará Bleutooth. Výhodou může být výdrž 6 až 8 měsíců, ale zapomeňte na nabíjení. Hodinky pohání baterie CR2032.

ARMODD Silentwatch 3

Pokud ale hledáte minimalistické chytré hodinky, může se zalíbit model ARMODD Silentwatch 3, který je dostupný za cenu těsně pod hranicí dvou tisíc korun. Poradí si s aktivitami jako běh, rychlá chůze, cyklistika, horolezectví, fotbal, basketbal, badminton a stolní tenis. Zvládají zobrazovat notifikace a umí měřit tep, krevní tlak a okysličení. Výdrž se má pohybovat od 5 do 15 dní na jedno nabití v závislosti na používání.

Fossil FTW4047 Gen 5E 44mm

Pokud ale chcete co nejvíce funkcí a mít možnost si hodinky dovybavit, mohou se zalíbit hodinky Fossil FTW4047 Gen 5E 44mm. Ty již disponují systémem Wear OS od Googlu. Kromě měření tepu mají k dispozici NFC, GPS, WiFi a samozřejmě Bluetooth. Více funkcí si vyžádalo nižší dobu používání na jedno nabíjení. Ta se pohybuje od jednoho do dvou dnů.



