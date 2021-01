iOS 14.4 informuje uživatele o neoriginálním fotoaparátu

V dobÄ›, kdy Apple pĹ™edstavil modelovou Ĺ™adu iPhone 11, se operaÄŤnĂ­ systĂ©m iOS doÄŤkal skrytĂ© funkce, která informovala uĹľivatele v případÄ› používánĂ­ neoriginálnĂ­ho displeje. Funkce byla pozdÄ›ji rozšířena takĂ© na baterie tĹ™etĂ­ch stran. Tentokrát iOS 14.4 upozornĂ­ uĹľivatele, kdyĹľ na iPhonu systĂ©m identifikuje neoriginálnĂ­ dĂ­ly fotoaparátĹŻ.Â

S touto informacĂ­ pĹ™išly dva zahraniÄŤnĂ­ servery, konkrĂ©tnÄ› MacRumors a následnÄ› 9to5Mac. SpoleÄŤnÄ› nalezly kĂłdy řádkĹŻ v druhĂ© beta verzi pĹ™ipravovanĂ©ho systĂ©mu iOS 14.4. KonkrĂ©tnÄ› beta odhalila oznámenĂ­, kterĂ© se objevĂ­ v případÄ› neoriginálnĂ­ch dĂ­lĹŻ v oblasti fotoaparátu. V podstatÄ› vás systĂ©m bude informovat zprávou „Nelze ověřit, zda má tento iPhone originálnĂ­ Apple fotoaparát“. NenĂ­ ale v souÄŤasnosti jasnĂ©, zda tento prvek bude aktivován na všech iPhonech s iOS 14, anebo jen na letošnĂ­ modelovĂ© Ĺ™adÄ› iPhone 12.Â

Zdá se ale, Ĺľe i pĹ™esto, Ĺľe budete mĂ­t v telefonu neoriginálnĂ­ Apple hardware, operaÄŤnĂ­ systĂ©m vám dovolĂ­ fotoaparát nadále používat. Je ale jasnĂ©, Ĺľe neoriginálnĂ­ kus nebude dosahovat takovĂ˝ch kvalit, jako právÄ› ten originálnĂ­. Pokud tedy potĹ™ebujete opravit svĹŻj mobilnĂ­ telefon, doporuÄŤujeme si jej nechat opravit u certifikovanĂ©ho servisu.Â

Zdroj: 9to5mac.com

