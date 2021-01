Pioneer představil autorádio s CarPlay a Android Auto

V rámci letošní konference CES 2021 společnost Pioneer představila velice zajímavý produkt, který ocení především majitelé starších automobilů. Dočkali jsme se totiž nového autorádia, které podporuje CarPlay a Android Auto.

Autorádio nese označení DMH-WC5700NEX a vyznačuje se modulární konstrukcí v kombinaci s 6,8palcovým dotykovým displejem a skrytou řídicí jednotkou pro flexibilitu instalace u široké škály vozidel s omezeným prostorem v přístrojové desce.

Fyzickým oddělením dotykového displeje od srdce autorádia, které obsahuje procesor a další nezbytné hardwarové součástky, lze autorádio namontovat na jiná místa, než je obvyklé. To je užitečné pro vozidla s omezenou hloubkou za palubní deskou, která neumožňuje instalaci tradičního rádio s jedním nebo 2DIN.

Model DMH-WC5700NEX tak jednoduše zmodernizuje starší automobily, které samozřejmě CarPlay a Android Auto nepodporují. Mezi další funkce patří Bluetooth připojení, vestavěné HD rádio, SiriusXM, RGB osvětlení, vstup pro zadní kameru, video vstup HDMI, 4V RCA předzesilovače a další.

Pioneer plánuje nové rádio vydat v létě 2021, bohužel ale nebyla doposud zveřejněna prodejní cena.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!