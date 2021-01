Google pracuje na párování aplikací v Androidu

Zdroj: Google

Mít spuštěné dvě aplikace na smartphonu v jednu chvíli není nic neobvyklého. Většina mobilů touto funkcí disponuje a její nejlepší využití je na zařízeních s větším displejem a případně rozlišením. Ke spuštění postačuje zobrazení naposledy spuštěných aplikací, kliknutí na ikonu konkrétní aplikace a pak zvolit rozdělení. Poté si jen vyberete druhou aplikaci. Někteří výrobci si udělali úpravy a dodali více možností, nebo změnili zobrazení. Google ale pracuje na úpravě celého systému.

Aplikace v páru

Pokud si nyní vyberete dvě aplikace na jednu plochu, tak se jedná spíše o dočasnou záležitost, jelikož gestem zpět ovládáte jen jednu aplikace, přičemž to samé se děje při návrat na domovskou obrazovku, nebo zobrazení naposledy spuštěných aplikací. Pokud tedy potřebujete přeskakovat mezi dvěma aplikacemi na jedné obrazovce a ještě jednou, tak se nejedná o konzistentní způsob práce.

Google nyní pracuje na řešení, které by se mělo jmenovat App Pairs, tedy párování aplikací. V první řadě bychom měli být schopni vytvořit zkratku pro spuštění dvou aplikací na jedné obrazovce. Kromě toho se ale systém k těmto dvěma aplikacím bude chovat trochu jako k jedné složené ze dvou. Zobrazení naposledy spuštěných aplikací by pak mohlo zobrazovat obě najednou, takže by bylo přeskakování jednodušší.

Novinka by měla přijít s dalšími úpravami do Androidu 12, ale jestli tomu tak bude, není jisté. Minimálně do několika měsíců se dozvíme možná něco bližšího, jelikož vyjde vývojářská verze.

