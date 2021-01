Chystá se Vivo X60 Pro+ v návaznosti na nedávné novinky

Vivo X60 Pro; Zdroj: gizchina.com

Společnost Vivo nedávno představila dva smartphony, které se mohou pyšnit prvenstvím v použití nových procesorů Exynos 1080 od Samsungu. Novinky Vivo X60 a Vivo X60 Pro nabízí mimo jiné zajímavé specifikace, ale společnost chystá ještě vybavenější model, tentokrát s procesorem od konkurence.

Vivo X60 Pro+

V tuto chvíli se objevilo několik náznaků chystaného modelu Vivo X60 Pro+. Ten by měl z větší části vycházet z modelu Vivo X60 Pro a rozdíly budou spíše jen ve specifikacích než v samotném vzhledu. Soudíme tak na základě použití stejného panelu se 120Hz frekvencí a také umístěním předního foťáku uprostřed horní strany. Vivo X60 Pro+ také nabídne zakřivený zobrazovací panel.

První větší změna by se měla odehrát u procesoru, kde Vivo použije Snapdragon 888 od společnosti Qualcomm. Dále firma vymění 48MPx zadní senzor za modernější 50MPx od společnosti Sony. Poslední známá změna bude u samotného nabíjení, kde dojde na výměnu 33W technologie za 55W.

Vivo oficiálně vstupuje na evropský trh

Vivo X60 Pro+ tak bude vylepšenou verzí, která by měla nabídnout to nejlepší od výrobce Vivo. Je otázkou, kdy se novinka představí a kdy dorazí do Evropy. Vzhledem k tomu, že Vivo je oficiálně na kontinentu, očekáváme, že se i tento model začne později prodávat i u nás, například skrze přeprodejce.

