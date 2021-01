Neměli byste Xiaomi Mi A3 aktualizovat na Android 11

Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi Mi A3 (recenze) je poslední mobil od tohoto výrobce s čistým systémem Android, přičemž se jedná o edici Android One. Xiaomi následně již nevydalo nástupce, byť se spekulovalo o modelu Xiaomi Mi A3 Pro. Dnes už můžeme konstatovat, že firma upustila od série mobilů s Androidem One. I tak se pokouší starat, byť by to chtělo trochu více píle.

Xiaomi Mi A3 a Android 11

Výrobci konečně začínají posílat aktualizaci na Android 11 do svých mobilů, ale nedá se hovořit o závodu. Xiaomi ale bez jakéhokoliv varování vydalo aktualizací pro Xiaomi Mi A3 na Android 11. Sice se může jednat o pozitivní zprávu, tak byste neměli jen tak klikat na instalaci, pokud se vám objevila nabídka v notifikační liště.

Xiaomi asi volí postupné aktualizování po částech, ale již v první skupině uživatelů se objevují negativní informace. Některým uživatelům nejde po aktualizaci zapnout mobilní telefon, ani jej dostat do továrního nastavení, případně se dostat nějak do recovery módu. Bohužel se nejedná o ojedinělé případy a je známo mnoho uživatelů, kteří takto přišli o mobil a obrací se na podporu Xiaomi.

V tuto chvíli byste tedy neměli aktualizovat Xiaomi Mi A3 na Android 11. Spíše radíme počkat na pozdější dobu. Firma asi pozastaví šíření. Ačkoliv dojde k obnovení, měli byste počkat, jak se nová verze chová. Doporučujeme sledovat vlákna k tomuto mobilu na XDA Developers, Mi Foru a MIUIOS.

Nejedná se o ojedinělou situaci. Xiaomi už muselo řešit komplikace s vydáním Androidu 10 pro tento mobil. První verze obsahovaly mnoho chyb a uživatelé si museli počkat na několik verzí, aby mobil nabízel standardní chování.

