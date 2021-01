Stop zamotaným kabelům. Kostku PowerCube využijete v každé místnosti [sponzorovaný článek]

Designové zásuvky PowerCube už v regálech českých elekter nějaký ten pátek jsou a jejich oblíbenost stále stoupá. Aby taky ne, proč mít doma obyčejnou nevzhlednou rozdvojku, když můžete mít zapojenou stylovou kostku se zásuvkami či USB porty do všech stran. Díky jedinečnému tvaru se navíc žádné zapojené kabely nezamotají. Která je ta pravá pro vás?

1. PowerCube Original (Extended) – ověřená klasika

Pokud s PowerCube kostkami teprve začínáte, vsaďte na ověřenou klasiku se zásuvkami, nebo kombinaci s USB porty. PowerCube si můžete vybrat ve 4 barvách, s prodlužovacím kabelem i bez. Věřte, že jedna bývá málo a tuhle kostku rychle začnete vyžadovat v každé místnosti. Navíc je spolu můžete kombinovat a zapojovat vzájemně do sebe.

2. PowerCube SmartHome – ovládejte zásuvku mobilem i na dálku

Říkáme jí zásuvka 21. století. Chytrá PowerCube zvládá ovládat vaši domácnost bez vaší přítomnosti! Stačí ji propojit s aplikaci Allocacoc Smart, kterou snadno zdarma stáhnete v androidím Google Play, nebo jablečném App Store. Skrze telefon můžete následně zásuvku zapnout/vypnout či využít funkci časovače, který umí PowerCube spustit dle zvolené časového rozvrhu a nastavené situace (např. teplota venku, západ slunce). Výhodou PowerCube SmartHome je také napojení na virtuální asistenty Alexa a Google Assistant, takže ji rázem můžete ovládat také hlasem.

3. PowerCube Wireless Charger – kostka s bezdrátovou nabíječkou

Bezdrátová ploška pro nabíjení mobilu bez kabelu, prodlužka, dva USB porty a 3 zásuvky. Všechno tohle skrývá jedna stylová kostka Wireless Charger a zároveň nejnovější přírůstek do rodiny PowerCube. Zda váš telefon podporuje nabíjení bez kabelu zjistíte třeba tady!

4. Cestovní PowerCube ReWirable

Must-have každého vášnivého cestovatele i digitálního nomáda je fialová, nebo šedá PowerCube ReWirable. Adaptér s vyměnitelnými koncovkami do (skoro) celého světa a zároveň vychytávka do obýváku – nasadit si totiž můžete i klasickou evropskou koncovku a PowerCube se tak rázem stane klasickým rozbočovačem použitelným doma. V balení najdete celkem 4 koncovky do nejpopulárnějších destinací (USA a Japonsko, Velká Británie, Austrálie a Čína, Evropa).

