Za dva roky by mohl mít iPhone až 10násobný optický zoom

Nová řada iPhone 12 byla představena teprve nedávno, spekulace ohledně modelů v následujících letech ale již jedou na plné obrátky. Již před nedávnem jsme od známého analytika Kua zaslechli, že iPhony v roce 2022 mají dostat periskopický fotoaparát. To nám nyní potvrzují další nové zdroje, podle kterých může být optický zoom až desetinásobný.

V roce 2022 iPhone nabídne periskopický teleobjektiv

Periskopický zoom je sice dnes již docela běžná věc u top modelů ostatních značek, u Applu ho však nemáme očekávat příští rok, ale až za dva roky. Apple se při vývoji této funkce údajně nyní obrací na korejské firmy, které by mu s tím pomohly. Jedna z nich by údajně mohla být společnost Samsung, která by mu dodala celou optiku periskopu.

Příští rok pravděpodobně nedojde u iPhone k velkým změnám, pravděpodobně půjde o takový „S“ model. Lze tedy očekávat, že teleobjektiv nebude mít v roce 2021 více než 3x zoom, který lze realizovat bez periskopu. Na pořádný 5x optický zoom, který dnes nabízí už celá řada telefonů, si tak musí majitelé iPhonů počkat.

