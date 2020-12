Huawei vyvinulo vlastní čip pro OLED displej

Zdroj: Gizmochina

Čínské společnosti tvoří přibližně polovinu trhu s LCD displeji, zatímco u OLED panelů a jejich čipů dominují spíše jihokorejští výrobci, jako je třeba Samsung. Do vývoje čipu OLED ale nyní vstoupilo také Huawei, které si samostatně vyvinulo čip pro OLED.

Huawei vstupuje do nového segmentu

Je pozoruhodné, že čínské IC ovladače pro displeje tvoří méně než 1 % z celkového podílu na trhu. Čínský technologický gigant vstupující do bitvy by tedy mohl výrazně posílit čínský podíl. Kdybyste nevěděli, co IC ovladač je – IC funguje vlastně jako hlavní ovládací panel v systému, který spravuje kvalitu obrazu a také energetickou účinnost. Jinými slovy, tyto ovladače jsou základní technologií, která se používá v elektronických přístrojích, jako jsou smartphony a televizory s velkou obrazovkou.

Tato technologie je samozřejmě založena na architektuře ARM, na kterou se rovněž vztahuje americké omezení vůči společnosti Huawei. Čínský gigant si tak musel vyrobit vlastní čip. Současnému trhu dominuje Samsung, který představuje téměř 75 % trhu.

Huawei se tedy připojuje k tomuto segmentu pod značkou HiSilicon. Nové čipy by se hromadně měly začít vyrábět v průběhu roku. Očekává se také, že čipy dorazí do smartphonů a televizorů značky Huawei, které budou uvedeny v roce 2021.

