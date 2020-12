Čínské Vivo finišuje s novinkou Y31

Zdroj: Gizmochina.com

Cenově dostupný zástupce nesoucí označením Y31 je pomalu na cestě z dílny společnosti Vivo. Ačkoliv 29. prosinec už bude patřit modelové řadě X60, tak do stínu by se mělo postavit ještě toto zařízení, které čínský výrobce nechal právě zařadit do známého seznamu Google Play Console. První specifikace naznačují příchod poměrně slušného telefonu do segmentu střední třídy.

Dobře našlápnuto

Vivo Y30 nese také kódové označení V2036 a připsat mu například můžeme neznámý displej s FullHD+ rozlišením nebo výřez ve tvaru padající kapky. Přesnou velikost předního panelu zatím neznáme stejně jako kapacitu vnitřního úložiště. Dodat můžeme alespoň operační paměť RAM o velikosti 4 GB po boku osmijádrového procesoru Snapdragon 662 od Qualcommu s grafickým čipem Adreno 610.

Plusové body určitě přinese nejnovější verze operačního systému Android 11 předinstalovaná v samotném základu, kterou překryjí vlastním řešením v podobě OriginOS (dříve FuntouchOS). Model dodnes stihl posbírat důležité certifikace u úřadů v Indii, Thajsku, Singapuru či Rusku. Zda budou další následovat, zůstává otázkou. Každopádně spoustu specifikací kopíruje od Redmi 9 Power, takže lze z toho vyvodit, jakým směrem ho Vivo začne směrovat. Následující dny snad přinesou přesnější informace.

